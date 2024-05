Jurassic World, Glenn Powell ha rifiutato il ruolo del protagonista: "Mi è bastato leggere la sceneggiatura"

News Cinema

È una delle star più richieste del momento e il suo nome è sulla bocca di tutti. Non sorprende, dunque, che a Glen Powell sia stato offerto il ruolo principale nell'atteso reboot di Jurassic Park. L'attore, però, ha detto no dopo aver letto la sceneggiatura. Il motivo? Vi stupirà!

Glen Powell ha mosso i primi passi sul grande schermo a soli 15 anni (ha debuttato in Spy Kids 3 di Robert Rodriguez). È tuttavia dal 2022 che la sua carriera è in inarrestabile ascesa. Dopo aver recitato accanto a Tom Cruise in Top Gun: Maverick, il 35enne è stato letteralmente travolto dalla popolarità grazie al boom di Tutti tranne te: la rom-com che lo vede protagonista accanto a Sydney Sweeney e che ha incassato oltre 200 milioni di dollari al box office. Presto, inoltre, lo vedremo in Hit-Man di Richard Linklater, ma anche in Twisters, sequel targato Universal del disaster movie Twister (1996).

L'agenda dell'attore è sempre più fitta e non stupisce che Powell sia conteso dalle major più quotate. Sulla sua scrivania, ad un certo punto, è arrivata anche la sceneggiatura del reboot di Jurassic Park diretto da Gareth Edwards, le cui riprese inizieranno in estate. Ebbene, di fronte ad un'occasione decisamente ghiotta, Glen ha declinato l'offerta. Ma per quale motivo? Il diretto interessato, intervistato da The Hollywood Reporter, ha raccontato che gli era stato offerto il ruolo del protagonista ma che, malgrado il Jurassic Park del 1993 sia uno dei suoi "film preferiti", ha dovuto dire di no.

È una delle cose che ho voluto fare per tutta la mia vita. Non farò quel film perché ho letto la sceneggiatura e ho pensato subito che la mia presenza in questo film non aiuta. E la sceneggiatura è fantastica. Il film sarà una boma, ca*zo. Non è questo il punto. Si tratta di scegliere tra rendere felice il pubblico e rendere felice te stesso.

Bello, bravo e anche umile? Sembra proprio di sì. L'idea di far parte di uno dei franchise del suo cuore dev'essere stata allettante, a dir poco. Evidentemente, però, l'attore si è reso conto che il ruolo principale non era nelle sue corde. Di conseguenza, la sua performance avrebbe potuto penalizzare un film sul quale pesano aspettative esponenziali.

Ad ogni modo, la star non resterà certo con le mani in mano. Nelle ultime ore, si è sparsa la voce che Glen Powell sia stato scritturato per il remake de Il paradiso può attendere (1978). Il cult diretto da Warren Beatty e Buck Henry, vincitore del Premio Oscar per la migliore scenogragia, era a sua volta un remake de L’inafferrabile signor Jordan, commedia datata 1941. Secondo le indiscrezioni, Powell non sarà coinvolto in un remake vero e proprio, ma per saperne di più dovremo attendere.

Jurassic World: cosa sappiamo sul reboot con Scarlett Johansson

La sceneggiatura del reboot di Jurassic Wolrd - che Powell poco sopra ha definito 'fantastica' - vanta non a caso la firma di David Koepp, autore dello script originale di Jurassic Park (1993) e del sequel Il Mondo Perduto (1997), tratti dai romanzi di Michael Crichton. Com'è noto, a raccogliere il testimone di Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, star della seconda trilogia, saranno Scarlett Johansson e Jonathan Bailey. Il reboot ha già una data di uscita, fissata per il 2 luglio 2025. Steven Spielberg, 'papà' della trilogia originale, è coinvolto in qualità di produttore esecutivo con la sua Amblin Entertainment. A produrre, ci sono Frank Marshall e Patrick Crowley della Kennedy-Marshall.

I dettagli sulla trama e sul cast, al momento, sono blindatissimi. Nell’ultimo capitolo di Jurassic World, uscito nel 2022, abbiamo ritrovato Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill, icone dei primi tre film. A quanto pare, però, ci attende qualcosa di completamente diverso.