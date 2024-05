Il paradiso può attendere: Glen Powell sarà il protagonista del remake

News Cinema

Il paradiso può attendere tornerà al cinema con un nuovo remake che ha già individuato il suo nuovo protagonista: Glen Powell.

Glen Powell si prepara ad una nuova esperienza da grande schermo, protagonista di un remake di Il paradiso può attendere (in lingua originale Heaven Can Wait). Distribuito nel 1978 con la regia a quattro mani di Warren Beatty e Henry Buck, il film all’epoca è stato già presentato come remake a sua volta di L’inafferrabile signor Jordan del 1941. Quello con protagonista Glen Powell, inoltre, non sarà il primo remake di Il paradiso può attendere: già nel 2001, Chris e Paul Weitz hanno diretto un altro remake intitolato Ritorno dal paradiso. Un film particolarmente apprezzato, quello del ’78, che ha guadagnato ben nove candidature agli Oscar e ha trionfato nella categoria di migliore sceneggiatura andata a Paul Sylbert.

Il paradiso può attendere: Glen Powell protagonista del remake

Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, Il paradiso può attendere avrà un remake e avrebbe già individuato il suo protagonista: Glen Powell. La sua popolarità è in continua crescita, del resto, dopo Top Gun: Maverick, Tutti tranne te e Twisters. Ad occuparsi della sceneggiatura del remake sarà Stephen Gaghan, che ha vinto l’Oscar per la sceneggiatura di Traffic. La trama trae spunto dall’omonima opera teatrale di Harry Segall che ha poi ispirato negli anni anche i successivi adattamenti come Il paradiso può attendere con Warren Beatty.

La trama del film racconta di un quarterback della NFL, Joe Pendleton, che muore prematuramente a causa di un angelo particolarmente ansioso, così torna sulla Terra ma con le fattezze di un milionario recentemente assassinato, perché il suo corpo è stato ormai cremato. Una sistemazione temporanea in attesa che il corpo di un altro giocatore di football diventi disponibile. Secondo quanto riferito da The Hollywood Reporter, però, il remake con Glen Powell non rispetterà quanto suggerito da Il paradiso può attendere, perché il suo protagonista non sarà un giocatore di football. In ogni caso rispecchierà l’impostazione principale: un uomo strappato alla vita prima del suo tempo.