Jurassic World 3: terminate le riprese del film Trevorrow condivide l'ultima foto dal set

È stata dura, ma ce l'hanno fatta! Jurassic World 3: Dominion, film Universal da 165 milioni di dollari, ha terminato domenica 8 novembre le riprese ai Pinewood Studios britannici. Dominion è stato il primo grosso film a tornare sul set dopo la chiusura per la pandemia nello scorso marzo. Adesso, dopo 100 giorni di lavorazione, l'isolamente di cast e troupe, milioni di dollari spesi nei protocolli di sicurezza e ben 40.000 tamponi, Colin Trevorrow ha portato a casa il risultato.

Oltre a condividere una bella foto, che lo vede in compagnia di tre degli attori del film, tra cui il veterano Sam Neill, dove esprime la sua gratitudine alla sua famiglia del set, cast e troupe, Trevorrow ha dichiarato:

Sicuramente sarà una bella emozione poter vedere al cinema Jurassic World 3: Dominion, alla luce di queste esperienze, loro e nostre, quando l'epidemia sarà speriamo solo un lontano ricordo, nell'estate del 2022.

Wrap on Jurassic World Dominion. All my gratitude to our extraordinary crew and cast. We made a family. pic.twitter.com/svD3yURmHw