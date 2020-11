Jurassic World Dominion, l'incredibile numero di tamponi per portarlo a termine in sicurezza

News Cinema

E' stato dato l'ultimo ciak di Jurassic World Dominion: come è stata affrontata l'emergenza Covid sul set? Con un numero di tamponi da far girare la testa...

Ora che le riprese di Jurassic World: Dominion sono finalmente terminate, la produzione Universal ha fatto sapere quanta fatica sia stata spesa non solo per il film, ma anche per garantire il rispetto sul set di tutte le misure di sicurezza per la pandemia da Coronavirus, specialmente nel numero di tamponi.

Si stima che sul set del film, sospeso a metà marzo e riaperto a luglio, si siano eseguiti per cast e massiccia troupe ben 40.000 tamponi! Un numero esorbitante che dà un'idea di quanto del budget sia stato investito nelle precauzioni per il Covid-19, precauzioni che peraltro non hanno impedito un piccolo stop a ottobre di due settimane a causa di un caso positivo. Leggi anche Jurassic World 3: terminate le riprese del film Trevorrow condivide l'ultima foto dal set Non è la prima nè pensiamo sarà l'ultima grande produzione degli studios ad andare incontro a queste difficoltà, perché nemmeno l'isolamento degli attori e degli elementi chiave dei team sembra garantire che il virus non comprometta equilibri fragili: basti pensare alla lunga produzione di Mission: Impossible 7, per il quale Tom Cruise ha speso di persona allo scopo di creare queste "bolle di sicurezza", ma si può pensare anche al lunghissimo tragitto di The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson...

L'uscita di Jurassic World: Dominion è stata di recente spostata dal giugno 2021 al giugno 2022. Leggi anche The Batman: ripartono le riprese dopo la pausa per la positività di Robert Pattinson