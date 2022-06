Jurassic Bond: quando Sam Neill temeva di essere preso per il ruolo dell'agente con licenza di uccidere

News Cinema

Sam Neill ha raccontato di aver fatto un provino per la parte di James Bond. Era tanto tempo fa e sappiamo benissimo com'è andata. Quello che non conosciamo è la ragione per cui il Dottor Grant di Jurassic World: Il Dominio è stato felice di non farcela.

Lo abbiamo visto da pochissimo in Jurassic World: Il Dominio, che non ha la minima intenzione di lasciare le nostre sale almeno per un po’, e ormai lo associamo al Dottor Alan Grant interpretato anche in Jurassic Park e Jurassic Park III. Eppure Sam Neill ha fatto tanto altro, da Lezioni di piano a Peaky Blinders, e soprattutto - e questo lo sapevano in pochi - ha rischiato di diventare James Bond, e se usiamo il verbo rischiare è perché l'attore australiano è stato felice di non essere stato preso.

Perché Sam Neill non voleva diventare James Bond

In un'intervista a CinemaBlend, Sam Neill ha parlato del provino e della sua riluttanza ad accettare un ruolo sì iconico, ma che lo avrebbe condannato a continue critiche. Innanzitutto va detto che fra i vari interpreti che si sono succeduti nelle avventure del personaggio creato da Ian Fleming, solo uno arrivava dagli Antipodi - George Lazenby - e dopo un film è stato rispedito a casa. Gli altri erano british fino al midollo e molto lontani, specialmente per fisicità, da Neill. Ma per Sam il problema non era certo la nazionalità della spia sciupafemmine.

Sam Neill ha fatto il provino per la parte di James Bond nel 1986, quando il posto era vacante dopo la fase Roger Moore. Come sappiamo fu scelto Timothy Dalton, a cui i produttori della saga facevano la corte già da un po’. Neill se ne rallegrò, ed ecco il suo racconto:

L'ho fatto con estrema riluttanza. Credo sia stata l'ultima cosa che ho concesso alla mia agente di costringermi a fare. Perché le ho detto: "Ascolta, non voglio essere James Bond. E soprattutto non voglio essere il James Bond di cui tutti dicono: 'Guarda, c'è James Bond in fondo a quel ristorante. E’ quello che non mi piace". Così sono andato agli studi di Pinewood, ho fatto il provino, l'intera situazione è stata mortificante e per fortuna non li ho sentiti mai più".

Insomma, il nostro Dottor Grant aveva paura di non essere all'altezza del ruolo proprio come il suo connazionale. Del resto, quando si ha come pietra di paragone Sean Connery, le chiacchiere stanno a zero. Neill ha comunque avuto, proprio grazie ai vari Jurassic Park, il suo franchise. Quanto a James Bond, ancora non è stato individuato il candidato che prenderà il posto di Daniel Craig. Tornando a Sam, eccolo in azione nel trailer di Jurassic World: Il Dominio.