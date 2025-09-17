TGCom24
Home | Cinema | News | Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar
Schede di riferimento
Jumpers - Un Salto tra gli Animali
Anno: 2026
Jumpers - Un Salto tra gli Animali
News Cinema

Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar

Daniela Catelli

Arriverà al cinema il 5 marzo 2026 il nuovo lungometraggio Disney e Pixar, Jumpers - Un salto tra gli animali. Ecco il primo divertente trailer.

Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar

Per la gioia di grandi e piccini sta per arrivare al cinema, o meglio, arriverà il 5 marzo, un nuovo film d'animazione Disney e Pixar, dai creatori di Inside Out 2 e dei primi 4 Toy Story. Si intitola Jumpers - Un salto tra gli animali, e a giudicare dalle prime immagini sembra molto divertente. La regia è di Daniel Chong, che in merito a questo nuovo film ha dichiarato: “In Jumpers – Un Salto tra gli Animali la domanda a cui rispondiamo è: 'Cosa succederebbe se potessimo capire e comunicare con il mondo animale?'. La nostra protagonista, Mabel, scopre il regno animale proprio come un animale, il che può essere strano e spesso esilarante. Mabel, sotto copertura nel mondo animale, dà vita a un film emozionante e ricco di colpi di scena, con tutto il cuore che ci si aspetta da un classico film Pixar. Sarà molto divertente guardarlo al cinema; non vedo l'ora che arrivi nelle sale”. In attesa dell'uscita, gustiamoci allora il primo trailer italiano di Jumpers.

Jumpers - Un salto tra gli animali: la trama ufficiale del nuovo film Disney Pixar

In Jumpers – Un Salto tra gli Animali gli scienziati hanno scoperto come far “saltare” la coscienza umana in animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come animali! Utilizzando la nuova tecnologia, Mabel (con la voce di Piper Curda nella versione originale), un'adolescente che ama gli animali e la natura, non resiste alla tentazione di utilizzarla e scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione, saltando direttamente all'interno della loro mente. Cosa che, come abbiamo visto nel trailer, dà luogo anche a divertenti equivoci. Prodotto da Nicole Paradis Grindle, Jumpers – Un Salto tra gli Animali, include, nella versione originale, anche le voci di Bobby Moynihan e Jon Hamm.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Jumpers - Un Salto tra gli Animali
Anno: 2026
Jumpers - Un Salto tra gli Animali
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Una notte al museo, Chris Columbus è pronto a riportare in vita il franchise
news Cinema Una notte al museo, Chris Columbus è pronto a riportare in vita il franchise
Perché Robert Redford sarà sempre l'unico e perfetto Gatsby (con un inedito ricordo di Francis Ford Coppola)
news Cinema Perché Robert Redford sarà sempre l'unico e perfetto Gatsby (con un inedito ricordo di Francis Ford Coppola)
Alla Berlinale del 2026, una retrospettiva sul cinema degli anni Novanta
news Cinema Alla Berlinale del 2026, una retrospettiva sul cinema degli anni Novanta
Babylon, Margot Robbie difende il film a distanza di anni: "Sono orgogliosa di averne fatto parte"
news Cinema Babylon, Margot Robbie difende il film a distanza di anni: "Sono orgogliosa di averne fatto parte"
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 17 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 17 Settembre, in prima serata
Pinocchio: Unstrung, il regista mostra un'anteprima della versione horror del Grillo Parlante
news Cinema Pinocchio: Unstrung, il regista mostra un'anteprima della versione horror del Grillo Parlante
Highlander, Dave Bautista esalta il reboot con Henry Cavill: "Azione pari a John Wick"
news Cinema Highlander, Dave Bautista esalta il reboot con Henry Cavill: "Azione pari a John Wick"
Barbra Streisand ricorda Robert Redford in Come eravamo: "Era carismatico, intelligente, intenso"
news Cinema Barbra Streisand ricorda Robert Redford in Come eravamo: "Era carismatico, intelligente, intenso"
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il Giorno più bello del Mondo
Founders Day
La famiglia Addams
Something in the Water
Casa mia casa mia...
Terrore ad alta quota
The Transporter
Il treno
La Stangata
Il Commissario Montalbano: Una Voce di Notte
Lara Croft: Tomb Raider
E' complicato
Film stasera in TV