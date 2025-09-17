Jumpers - Un salto tra gli animali: ecco il primo divertente trailer italiano del nuovo film Disney Pixar

News Cinema

Arriverà al cinema il 5 marzo 2026 il nuovo lungometraggio Disney e Pixar, Jumpers - Un salto tra gli animali. Ecco il primo divertente trailer.

Per la gioia di grandi e piccini sta per arrivare al cinema, o meglio, arriverà il 5 marzo, un nuovo film d'animazione Disney e Pixar, dai creatori di Inside Out 2 e dei primi 4 Toy Story. Si intitola Jumpers - Un salto tra gli animali, e a giudicare dalle prime immagini sembra molto divertente. La regia è di Daniel Chong, che in merito a questo nuovo film ha dichiarato: “In Jumpers – Un Salto tra gli Animali la domanda a cui rispondiamo è: 'Cosa succederebbe se potessimo capire e comunicare con il mondo animale?'. La nostra protagonista, Mabel, scopre il regno animale proprio come un animale, il che può essere strano e spesso esilarante. Mabel, sotto copertura nel mondo animale, dà vita a un film emozionante e ricco di colpi di scena, con tutto il cuore che ci si aspetta da un classico film Pixar. Sarà molto divertente guardarlo al cinema; non vedo l'ora che arrivi nelle sale”. In attesa dell'uscita, gustiamoci allora il primo trailer italiano di Jumpers.

<a href="https://www.comingsoon.it/film/jumpers-un-salto-tra-gli-animali/66067/video/?vid=47947" title="Jumpers - Un Salto tra gli Animali: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney Pixar - HD">Jumpers - Un Salto tra gli Animali: Il Primo Trailer Ufficiale in Italiano del Film Disney Pixar - HD</a>

Jumpers - Un salto tra gli animali: la trama ufficiale del nuovo film Disney Pixar

In Jumpers – Un Salto tra gli Animali gli scienziati hanno scoperto come far “saltare” la coscienza umana in animali robotici realistici, permettendo alle persone di comunicare con gli animali come animali! Utilizzando la nuova tecnologia, Mabel (con la voce di Piper Curda nella versione originale), un'adolescente che ama gli animali e la natura, non resiste alla tentazione di utilizzarla e scoprirà misteri del mondo animale che vanno oltre ogni sua immaginazione, saltando direttamente all'interno della loro mente. Cosa che, come abbiamo visto nel trailer, dà luogo anche a divertenti equivoci. Prodotto da Nicole Paradis Grindle, Jumpers – Un Salto tra gli Animali, include, nella versione originale, anche le voci di Bobby Moynihan e Jon Hamm.