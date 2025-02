Julianne Moore sconvolta perché l'Amministrazione Trump ha bandito dalle scuole militari il suo libro Freckleface Strawberry

News Cinema

Julianne Moore proprio non riesce a capire per quale ragione il governo USA abbia deciso che il suo libro per bambini Freckleface Strawberry non debba più essere letto nelle scuole che fanno capo al Dipartimento della Difesa americano.

Julianne Moore è meravigliata e sorpresa da un gesto dell'Amministrazione Trump all'indirizzo di un suo libro per bambini che da quasi 20 anni viene regolarmente letto nelle scuole e che si intitola "Freckleface Strawberry". Per la precisione, il testo è stato bandito dagli istituti scolastici dipendenti dal Dipartimento della Difesa USA. Da figlia di un veterano della Guerra del Vietnam, l'attrice ha studiato proprio in una scuola militare (la Frankfurt American High School di Francoforte sul Meno), e ciò rende il suo dispiacere ancora più grande, dal momento che i bambini che stanno vivendo la sua stessa esperienza non avranno più qualcuno in cui riconoscersi e una storia capace di insegnare loro a non sentirsi diversi dagli altri.

Julianne Moore on capisce perché Freckleface Strawberry non possa più essere letto nelle scuole militari

Julianne Moore ha espresso il suo disappunto per il gesto dell'Amministrazione Trump contro il suo libro attraverso Instagram. Su un suo post leggiamo infatti:

Per me è davvero uno shock apprendere che il mio primo libro "Freckleface Strawberry” è stato bandito dall'Amministrazione Trump dalle scuole che fanno capo al Dipartimento della Difesa. "Freckleface Strawberry” è la storia semi-autobiografica di una bambina di 7 anni che detesta le sue lentiggini ma alla fine impara a conviverci, perché si rende conto che è diversa esattamente come lo sono tutti. È un libro che ho scritto per i miei figli e per gli altri bambini perché imparino che incontriamo tutti delle difficoltà, ma a unirci è la nostra umanità e il senso di appartenenza a una comunità.

Dopodiché l'attrice ha scritto:

Non riesco a smettere di domandarmi cosa ci sia di tanto controverso in questo libro illustrato da indurre il governo statunitense a proibirlo. Provo una grande tristezza e mai avrei pensato che una cosa del genere potesse capitare in un paese dove la libertà di parola è un diritto stabilito dalla costituzione.

In effetti è davvero strano che "Freckleface Strawberry" sia stato proibito, trattandosi di un libro innocuo e che insegna l'accettazione di sé e degli altri. Prova ne è la sinossi ufficiale, che recita:

Se hai le lentiggini, puoi provare a fare queste cose: 1) Cercare di farle andare via, sempre che lo scrub non funzioni. 2) Coprirle, sempre che tua mamma non ti sgridi perché stai usando il suo pennarello. 3) Scomparire. Ma dove potresti andare? Oh, eccoti qui. C'è un’altra cosa che puoi fare: 4) IMPARARE A CONVIVERCI! Perché dopotutto le cose che ti rendono diverso ti rendono anche... TE.

Julianne Moore ha ragione: il libro contiene un messaggio positivo, quindi non c'è ragione per non farlo circolare nelle scuole. La speranza è che questo gesto stupido scateni colossali proteste in modo che tanti bambini che soffrono perché non riescono a omologarsi a un gruppo possano consolarsi con una lettura piacevole quanto utile.