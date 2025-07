Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death, il trailer dell'anime al cinema il 25 agosto

News Cinema

Sony Pictures e Crunchyroll portano nelle sale italiane il lungometraggio anime Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death, in uscita evento dal 25 al 27 agosto. La serie anime della Toho torna sul grande schermo.

Sono trascorsi tre anni da quando arrivò al cinema Jujutsu Kaisen 0 - The Movie, ma ora l'anime tratto dal manga di Gege Akutami torna sul grande schermo col nuovo film di animazione Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death, in uscita evento 25-26-27 agosto, a cura di Sony Pictures e Crunchyroll. Si tratta della prima produzione Toho dalla fine della seconda stagione, che insieme alla prima e al precedente film sono già in streaming sulla piattaforma. Guardiamo il trailer sottotitolato in italiano del nuovo lungometraggio.





Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death, la trama del nuovo anime al cinema

In Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death si racconta l'amicizia tra i banchi di classe tra Satoru Gojo e Suguru Geto, stregoni in fieri che devono proteggere una studentessa di nome Riko Amanai: è scritto che diventerà il Ventre del Fluido Astrale, condizione che la mette in pericolo, per mano di stregoni neri e una setta religiosa. Spetterà a Satoru e Suguri vegliare, anche se sarà una sfida che metterà a dura prova le loro capacità.

A testimoniare la continuità stilistica con la serie anime, a firmare il nuovo film c'è Shouta Goshozono, che aveva lavorato sulle puntate in regia, storyboard e animazioni, per la Toho Animation e lo studio MAPPA. Il manga originale di Gege Akutami si era già incarnato in anime nell'ottobre 2020, fino a terminare la sua corsa seriale animata con la fine della seconda stagione, nel dicembre 2023. Jujutsu Kaisen ha poi a stretto giro vinto il premio "Anime dell'anno" durante i Crunchyroll Anime Awards del 2024. Il lungometraggio precedente, Jujutsu Kaisen 0 - The Movie, fu invece diretto da Sunghoo Park, che non a caso era stato attivo sulla prima stagione. Fino al 2021 il manga aveva venduto 50 milioni di copie in tutto il mondo: non è un risultato paragonabile a quello di Demon Slayer - Kimetsu no yaiba, che viaggiava nello stesso momento sulle 150 (!!!), ma rimane un appuntamento apprezzato dal pubblico legato a manga e anime.