Joker: il motivo per cui Joaquin Phoenix e Robert De Niro non si parlavano sul set

Nonostante le analogie fra Joker e Taxi Driver, sul set di Joker non correva buon sangue fra Joaquin Phoenix e Robert De Niro, che a malapena si salutavano. Vi spieghiamo la ragione del disaccordo.

Ora che si parla tanto di Joker: Folie à Deux, che conquisterà le sale americane il 4 ottobre del 2024, può sembrarvi strano trovare una notizia su Joker. In realtà oggi si festeggia il quarto anniversario dell'uscita del film che ha fatto vincere a Joaquin Phoenix il suo primo Oscar (come miglior attore protagonista), e quindi rieccoci a raccontarvi qualcosa che forse non sapevate sul primo film, o meglio sul clima che si respirava durante le riprese. Ebbene, il sito Collider ci informa che Robert De Niro e Joaquin Phoenix non sono andati d’amore e d’accordo, anche se il secondo reputa il primo il suo attore preferito.

Joker come Taxi Driver e Re per una notte: l'imitazione di Phoenix

Joker è certamente un omaggio a Martin Scorsese, in particolare a Taxi Driver e a Re per una notte, nei quali la parte del protagonista è andata a Robert De Niro. In Joker costui interpretava il presentatore televisivo Murray Franklin, che prima deride Arthur Fleck/Joker e poi lo invita nel suo show. Non spoileriamo se vi diciamo che Joker uccide Franklin in diretta, dal momento che avete tutti visto Joker, e questo gesto rende drammatica e intensa la sequenza, evidenziando la somiglianza fra Arthur Fleck e il Robert Pupkin di De Niro in Re per una notte, che rapisce il suo stand-up comedian (comico) preferito. E in effetti, sia quando la macchina da presa era in funzione che nei momenti di pausa, Phoenix recitava in maniera molto simile al De Niro dei vecchi tempi, cosa che a Bob non dava particolarmente fastidio. Eppure il Jake La Motta di Toro scatenato e il Johnny Cash di Quando l'amore brucia l’anima, si rivolgevano a malapena la parola, come ha raccontato Joaquin:

Il primo giorno ci siamo detti buongiorno, al di là di questo non abbiamo parlato molto.

Lettura del copione ad alta voce sì o no?

Il momento di massima tensione tra Joaquin Phoenix e Robert De Niro è stato raggiunto fuori dal set. Dovete sapere che per Robert De Niro è importante leggere l'intera sceneggiatura insieme al regista e agli altri attori, prima di cominciare a girare, cosa che Joaquin Phoenix non ama assolutamente fare. E infatti Todd Phillips ha ricevuto una telefonata da Bob che lo ha pregato di comunicare al collega che "è un attore e deve esserci. Voglio leggere l'intero copione ad alta voce, e quindi adesso andiamo tutti in una stanza e lo leggiamo".

Come ha raccontato a Vanity Fair, il regista si è sentito davvero scomodo nel sentire le parole di De Niro, perché sapeva che il buon Joaquin, essendo ansioso, detestava la lettura collettiva della sceneggiatura. Quindi un po’ di maretta c'è stata. Poi Robert De Niro ha detto a un Phoenix spaventato e irrequieto: "Vedrai che andrà tutto bene".

Alcuni ritengono che la tensione fra Robert De Niro e Joaquin Phoenix possa aver giovato alla scena del talk show, e comunque Joker e Travis Bickle sembrano veramente cugini. Per ironia della sorte, l'anno in cui Phoenix ha vinto l'Oscar, De Niro era candidato in qualità di produttore di The Irishman. A trionfare come miglior film è stato Parasite e a The Irishman non è andata nemmeno una statuetta dorata. Stessa sorte per Bob nel 1977. Candidato per Taxi Driver, fu superato da Peter Finch per Quinto Potere.