Joker: Folie à Deux - Todd Phillps condivide una nuova immagine di Joaquin Phoenix

In occasione del quarto anniversario dell'uscita di Joker, Todd Phillips ha condiviso un suggestivo scatto di Joaquin Phoenix. Il sequel - Joker: Folie à Deux - sarà nelle sale americane fra un anno esatto, il 04 ottobre 2024.

Manca un anno esatto all'uscita nelle sale di Joker: Folie à Deux - sequel delle avventure del clown di Gotham City interpretato, in questa versione, da Joaquin Phoenix - e il regista Todd Phillipps ha deciso di regalare ai propri fan un nuovo scatto del progetto. Il 04 ottobre è infatti non soltanto la data in cui debutterà il secondo capitolo ma anche quella in cui, ben quattro anni fa, venne distribuito il cult che valse a Phoenix il premio Oscar.

Joker: Folie à Deux - Todd Phillips condivide un nuovo scatto per festeggiare un importante anniversario

Todd Phillips ha quindi condiviso un suggestivo scatto - il primo da circa sei mesi - per festeggiare il quarto anniversario del debutto di Joker nelle sale. Nell'immagine, appare Joaquin Phoenix "al naturale", privo del caratteristico make up del villain, mentre si gode la pioggia circondato da ombrelli colorati. La didascalia a corredo del post ribadisce poi l'importanza della data del 04 ottobre:

4 ottobre. Grazie per tutti i messaggi. Quattro anni fa abbiamo vissuto una bella avventura. Molti ricordi grandiosi. Ne arriveranno altri.

Al momento qualsiasi dettaglio della trama del sequel è tenuto sottochiave ed oltre ad una serie di immagini trapelate in rete nessuna anticipazione è stata rivelata. Come accennato, Joaquin Phoenix riprenderà il ruolo di Arthur Fleck \Joker mentre Lady Gaga indosserà gli iconici panni di Harley Quinn. Stando ad alcune indiscrezioni, parte della storia si svolgerà all'interno dell'Arkham Asylum - ritratto in fiamme in alcuni scatti dal set - dove Joker ed Harleen Quinzel - futura Harley Quinn - si incontreranno per la prima volta, decidendo probabilmente di fuggire insieme. Joker si concludeva, del resto, con una sequenza che ritraeva il protagonista rinchiuso nell'Arkham Asylum. Considerata da molti una delle tante allucinazioni di Fleck, la sequenza potrebbe invece rappresentare un evento realmente accaduto, che darà inizio a quanto raccontato nel secondo capitolo. Descritto come un musical, Joker: Folie à Deux avrà dunque in alcune performance canore di Lady Gaga uno dei suoi punti di forza. Al suo fianco, oltre a Phoenix, troviamo poi Zazie Beetz - che riprende il ruolo di Sophie Dumond, la vicina di casa di Arthur -, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland ed Harry Lawtey. Le riprese del progetto - che verrà rilasciato come parte dell'Elseworlds dei DC Studios - si sono concluse ad aprile, prima dello sciopero SAG-AFTRA, quindi la data d'uscita non dovrebbe subire slittamenti. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti.

