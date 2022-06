Joker Folie à Deux: Lady Gaga interpreterà Harley Queen e il sequel di Joker sarà un musical

News Cinema

Ad affiancare Joaquin Phoenix in Joker 2 o Joker: Folie à Deux sarà Lady Gaga, che ricoprirà il ruolo di Harley Quinn. Il cinecomic, inoltre, apparterrà al genere musical. La regia è sempre di Todd Phillips.

E’ stata trovata l’attrice che interpreterà Harley Quinn in Joker 2 o Joker: Folie à Deux, il sequel del fortunatissimo Joker sempre diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix. La fortunata sarà - o meglio potrebbe essere, perché aspettiamo conferma - Lady Gaga, reduce dall'esperienza di House of Gucci di Ridley Scott. In più, e anche qui reggetevi forte, è stata diffusa la notizia che il nuovo film sarà un musical!

A meno di una settimana dalla pubblicazione di un post con la foto del copione del seguito di Joker e di Joaquin Phoenix intento a leggere la sceneggiatura, le acque si sono dunque nuovamente smosse. Innanzitutto non eravamo sicuri che il secondo personaggio "folle" del cinecomic fosse Harley. Qualcuno, infatti, aveva pensato addirittura a un altro Joker. Invece adesso siamo certi che la ragazza bionda con i codini avrà un ruolo fondamentale nell'economia della vicenda, e la vedremo cantare e danzare.

Via Margot Robbie, avanti Lady Gaga

La notizia del probabile ingresso di Lady Gaga in Joker: Folie à Deux arriva da The Hollywood Reporter, che scrive che niente si sa della nuova Harley Quinn. E’ probabile che, essendo il Joker di Joaquin Phoenix molto diverso dal personaggio dei fumetti e di tanti film, anche l'ex psichiatra diventata malandrina e pazzerella proprio perché innamorata del villain sarà un'altra cosa, o meglio un'altra persona. Per questa ragione, probabilmente, non avrà il volto di Margot Robbie, che l'ha interpretata in Suicide Squad, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn e in The Suicide Squad - Missione Suicida. E comunque non è detto che Joker e Harley si ameranno. Potrebbero semplicemente essere partners in crime.

Un’altra cosa che suscita la nostra curiosità è la musica di Folie à Deux: sarà Lady Gaga a occuparsene? Di certo canterà. La popstar comunque conosce bene Todd Phillips, perché il regista è stato uno dei produttori di A Star is Born, il cui regista e protagonista maschile Bradley Cooper ha prodotto proprio Joker. Era destino, quindi, che Stefani Joanne Angelina Germanotta approdasse nell'universo di Joker. E Joaquin Phoenix canterà e ballerà? Di sicuro canterà perché è capacissimo di farlo, come ha dimostrato in Quando l’amore brucia l’anima -Walk the Line, nel quale era Johnny Cash.

Joker è stato uno dei titoli più importanti del 2019. Ha incassato in tutto il mondo 1 miliardo di dollari ed è stato candidato a 11 Oscar, vincendone due (miglior attore protagonista e miglior colonna sonora). Rivediamoci il trailer: