Joker 2: Todd Phillips dà la conferma ufficiale e rivela il titolo con due foto su Instagram

Buone notizie: anche se già si sapeva o comunque si sospettava, Todd Phillips conferma ufficialmente la produzione di Joker 2 e rivela il titolo con una foto su Instagram del copione, che in un'altra vediamo in mano a Joaquin Phoenix.

Ormai l'annuncio era solo questione di tempo, dopo che Todd Phillips aveva ricevuto la piena fiducia dei nuovi vertici Warner/DC Comics, che lo hanno scelto come consulente per i progetti legati ai cinecomic DC, come vi avevamo riferito nei giorni scorsi. Ma adesso è ufficiale: Phillips ha confermato il sequel di Joker con un post su Instagram con due foto, in una delle quali si vede la copertina della sceneggiatura, che rivela il titolo del secondo film con Joaquin Phoenix.

Joker 2: un titolo promettente e l'arrivo di un nuovo iconico personaggio

Come vedete dal post embeddato qua sotto, la prima foto mostra la copertina rossa del copione, col titolo (non sappiamo quanto provvisorio) di Joker: Folie à deux, ovvero Follia a due, mentre nella seconda vediamo, in un bello scatto in bianco e nero, nientemeno che Joaquin Phoenix che legge la sceneggiatura, con gli occhiali e una sigaretta in bocca. Per "follia a due" si intende una rara condizione di delirio condivisa da due persone con un forte legame emotivo: a chi vi fa pensare questo, nel caso del Joker, se non ad Harley Quinn? Sembra dunque che il personaggio entrerà nel sequel, anche se non è detto che sarà interpretato anche qua da Margot Robbie, visto che l'attrice in Suicide Squad ha affiancato Jared Leto nel ruolo di Joker. Non ci resta che aspettare per sapere se sarà ancora lei, o un'altra attrice, a darle vita al fianco di Joaquin Phoenix.

Ricordiamo che il primo Joker non è stato solo un successo di pubblico, incassando globalmente un miliardo di dollari, ma anche di critica, ed è stato candidato a ben 11 premi Oscar, vincendone 2, per la colonna sonora e il miglior attore protagonista, Joaquin Phoenix.