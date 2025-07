Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga arriva su Sky Cinema Uno e NOW

News Cinema

Joaquin Phoenix e Lady Gaga uniscono le forze in Joker: Folie à Deux, sequel che rilancia lo spietato rivale di Batman nel folle mondo DC. Il film è oggi in Prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Joaquin Phoenix e Lady Gaga dividono la scena in Joker: Folie à Deux, sequel diretto di Joker che racconta di come Arthur Fleck abbia incontrato Harley Quinn. Diretto e co-sceneggiato da Todd Phillips, il sequel è approdato dapprima in sala nel corso del 2024, dopo un’anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, e questa sera, lunedì 7 luglio 2025 alle 21.15, è disponibile in prima TV su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming su NOW .

Joker: Folie à Deux, la folle avventura con Harley Quinn arriva su Sky Cinema Uno e NOW

Difficilmente dimenticare un personaggio come Joker. Introdotto nell’universo dei supereroi DC come acerrimo nemico di Batman, il criminale con il volto da pagliaccio negli anni ha avuto le fattezze di diverse star del cinema ma quella offerta da Joaquin Phoenix è una delle più recenti ed apprezzate dal pubblico. Dopo il successo del primo capitolo del 2019, il regista ha manifestato il suo interesse per un sequel poi confermato che ha coinvolto anche Lady Gaga nel ruolo di Harley Quinn.

La storia, infatti, è parzialmente romantica perché racconta di come Joker e Harley Quinn si siano incontrati per la prima volta e poi innamorati. Il killer che ha terrorizzato Gotham City è stato rinchiuso nell’ospedale psichiatrico di Arkham a seguito del suo arresto ed è proprio tra quelle mura che ha incontrato la donna della sua vita. I due si comprendono alla perfezione e nasce una sintonia così potente da spingerli a collaborare insieme e rendere il mondo ancora più folle, soprattutto una volta terminata la detenzione.