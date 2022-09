Joker - Folie à Deux: Brendan Gleeson si unisce a Joaquin Phoenix e Lady Gaga

News Cinema

Nel cast di Joker 2 ci sarà, accanto ai protagonisti Joaquin Phoenix e Lady Gaga, Brendan Gleeson. Che ruolo avrà l'attore irlandese nel sequel di Joker sempre diretto da Todd Phillips?

Un altro talentuoso attore è stato chiamato da Todd Phillips per Joker: Folie à Deux, il sequel di Joker che vede protagonisti Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fletch/Joker e Lady Gaga in quelli di Harley Quinn. L'attore, che ricordiamo ad esempio in Gangs of New York, è dunque pronto a lasciare la sua verde Irlanda per avventurarsi fra le pericolose strade di Gotham City

Non sappiamo assolutamente quale ruolo andrà a interpretare Brendan Gleeson, ma ci basta la notizia che ci sarà. Nella sua lunghissima carriera l'attore ha spesso interpretato personaggi secondari, che tuttavia, grazie alla loro personalità e al talento di Gleeson, hanno sovente rubato la scena ai protagonisti.

Joker: Folie à deux - un breve riassunto

Joker: Folie à Deux sarà ambientato nell'Arkham Asylum, l'ospedale psichiatrico dove avevamo lasciato Joker alla fine di Joker e dove Arthur Fletch ne combinava una delle sue. La scelta del luogo, come vi abbiamo già spiegato, non è casuale, dal momento che l'ospedale ha una grande importanza nei fumetti, e poi è stato teatro della nascita della passione tra Joker e Harley Quinn, che fugge insieme a lui. In ogni modo, la cosa forse più importante del film è il suo genere di appartenenza: il musical. Se Joker strizzava l'occhio a Taxi Driver, stavolta Arthur Fletch canterà e ballerà, il che significa che Joaquin Phoenix e Lady Gaga dovranno dare il massimo: a noi come a Todd Phillips.

E Brendan Gleeson danzerà e si esibirà in performance canore? Chissà, ma se lo facesse risulterebbe fantastico. Non troppo tempo fa l'attore è stato Donald Trump nella serie tv Sfida al Presidente - The Comey Rule e ha recitato nel Macbeth di Joel Coen con Denzel Washington. Infine, la sua interpretazione nella commedia drammatica The Banshees of Inisherin ha strabiliato quanti hanno avuto la fortuna di vederlo.

Forte dell’incasso stratosferico e del successo di Joker, Joker 2 rimarrà indipendente dal DC Extended Uiniverse e ovviamente dal Batman di Matt Reeves, e qualcosa ci dice che lo adoreremo.