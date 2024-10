Joker, come il finale cambiò per volere di Christopher Nolan

News Cinema

Mentre Joker: Folie à Deux è al cinema, Hollywood Reporter rivela un dettaglio del finale del primo capitolo: il sorriso di Arhtur Fleck / Joaquin Phoenix aveva un richiamo al Cavaliere oscuro... e Christopher Nolan si oppose all'idea.

A prescindere da come la pensiate su Joker: Folie à Deux, Hollywood Reporter ha scavato nel passato dei due film firmati da Todd Phillips come regista e Joaquin Phoenix come interprete, e ha portato a galla un intervento netto di Christopher Nolan sul finale del primo pluripremiato Joker del 2019. La sceneggiatura originale prevedeva un ammiccamento al Cavaliere Oscuro... ma Nolan preferì tenere i due binari nettamente separati... come nasce il sorriso del Joker?





Il sorriso del Joker di Joaquin Phoenix non doveva essere quello di Heath Ledger, Nolan fu categorico