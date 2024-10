Il nuovo film di Christopher Nolan con Matt Damon arriva nel 2026

News Cinema

Christopher Nolan, dopo la scommessa vinta di Oppenheimer, prosegue nel suo rapporto professionale con la Universal e mette in cantiere il suo prossimo film. Protagonista già designato: Matt Damon. Formato di ripresa: IMAX, naturalmente.

Dopo Oppenheimer, è stato ufficializzato che Christopher Nolan è tornato al lavoro su un nuovo film, ancora con la Universal e ancora in compagnia di Matt Damon, che aveva partecipato a quest'ultimo e Interstellar: c'è sempre una grande attenzione verso uno dei pochi "autori" in grado anche di firmare allo stesso tempo blockbuster, mettendo d'accordo critica, estimatori di cinema e pubblico di massa. Ci si domanda dove punterà questa nuova scommessa nolaniana, anche perché per ora non si sa praticamente nulla, se non un prevedibile dettaglio tecnico.

Christopher Nolan, il nuovo film arriva nel 2026 ed è interpretato da Matt Damon