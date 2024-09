Joker 2 a Venezia 81: reazioni, retroscena e il meglio del red carpet di Joaquin Phonenix e Lady Gaga [FOTO]

News Cinema

Joker 2 ha conquistato Venezia 81, ma cosa resta all'indomani dell'anteprima mondiale? Le opinioni a caldo della stampa internazionale, qualche dettaglio in più sulla trama del sequel e le splendide immagini di Joaquin Phoenix e Lady Gaga direttamente dal red carpet!

La Mostra del Cinema di Venezia, nella giornata del 4 settembre, è stata monopolizzata dall'arrivo al Lido di Joaquin Phoenix, Lady Gaga e del regista Todd Phillips, per l'anteprima mondiale di Joker: Folie à Deux. Il film, in concorso alla kermesse, è uno dei titoli più attesi del 2024, soprattutto alla luce del monumentale successo riscosso dal Joker del 2019. Ma come ha reagito la stampa internazionale alla proiezione del sequel, che arriverà nei nostri cinema il 2 ottobre 2024?

Tanto per cominciare, abbiamo appreso che Joker 2 è ambientato due anni dopo gli eventi del film originale. Il criminale Arthur Fleck è in attesa del processo. Il suo avvocato Maryanne Stewart (Catherine Keener) dovrà fare il possibile per dimostrare che non è stato il suo cliente a commettere le stragi, bensì il suo alter ego, Joker. Nel mentre, la detenuta Lee Quinzel (Gaga) non fa che pensare a lui. Quando i due s'incontrano all'Arkham Asylum di Gotham City, Lee si prenderà cura di Fleck con tutta se stessa.

The Hollywood Reporter scrive: "Per un film che dura due ore e un quarto, Folie à Deux sembra narrativamente un po' debole e a volte noioso. Alcuni si lamenteranno che Gaga è criminalmente sottoutilizzata nel film. Ma, per quanto chieda a gran voce più numeri stravaganti in cui la cantante-attrice riesce a brillare, Lee ha un arco narrativo completo."

Deadline alza l'asticella e afferma: "Con canzoni, danza, commedia, oscurità, animazione, dramma, violenza e altro, questo è un musical, se mai lo è, come nessun altro". Variety, che non ha amato alla follia nemmeno il film precedente, rincara la dose. Joker 2 "è ambizioso e superficialmente scandaloso, ma fondamentalmente è un sequel eccessivamente cauto".

La ricezione divisiva del lungometraggio è confermata da Empire. La rivista assegna a Joker: Folie à Deux ben 4 stelle e lo recensisce con queste parole: "Una storia d'amore musicale dolce e seducente come è possibile avere tra due psicopatici assassini. Il suo approccio stravagante non si adatta a tutti i tipi di fan dei fumetti, ma trova una strana, tragica speranza tutta sua".

Chiude il cerchio IndieWire, che tuona: "Folie à Deux, a livello concettuale, la sua turgida sinfonia di cameo inaspettati, lugubri assoli di violoncello e violenza sessuale implicita è troppo dissonante per essere apprezzata anche solo a modo suo".Per sapere cosa ne pensa Comingsoon, potete leggere la nostra recensione CLICCANDO QUI.

Nell'attesa di vedere Joker 2 al cinema e scoprire a quale opinione vi sentite più vicini, vi lasciamo a seguire gli scatti migliori direttamente dal red carpet di Venezia 81.