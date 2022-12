Johnny Depp: Jerry Bruckheimer lo rivuole nei Pirati dei Caraibi

News Cinema

Pienamente vendicato sul piano della reputazione, dopo il patteggiamento della ex Amber Heard, Johnny Depp torna a pensare al cinema e il produttore storico Jerry Bruckheimer lo vorrebbe di nuovo nel franchise che ha portato al successo, Pirati dei Caraibi.

Sembrano definitivamente tramontati i tempi cupi per Johnny Depp, dopo che il tribunale lo ha riconosciuto innocente delle violenze di cui lo accusava l'ex moglie Amber Heard. L'attrice ha anche deciso di patteggiare e di versare a Depp 1 milione e mezzo di dollari come risarcimento, che l'attore ha gìà annunciato devolverà in beneficienza. Si cala dunque definitivamente il sipario su questa incresciosa e pubblicizzatissima vicenda legale e Johnny Depp può tornare a concentrarsi sul lavoro. E ci sono buone notizie per i fan di Jack Sparrow, visto che, a sentire il produttore Jerry Bruckheimer, la speranza di vedere l'attore riprendere il ruolo potrebbe non essere - forse - del tutto infondata.

Jerry Bruckheimer, Pirati dei Caraibi e Johnny Depp

La settimana scorsa, quando è stato chiesto a Jerry Bruckheimer, mega produttore hollywoodiano e responsabile della saga dei Pirati dei Caraibi, che possibilità ci fossero di un nuovo film con Johnny Depp, la risposta è stata un laconico "ci stiamo lavorando". Adesso il produttore è tornato a parlarne con maggiori dettagli in un articolo su Hollywood Reporter. Alla fine la decisione, com'è logico, spetta alla Disney: "Dovreste chiederlo a loro" - ha detto Bruckheimer - "Non posso rispondere a questa domanda. Davvero non lo so. Certo mi piacerebbe tantissimo averlo nel film. E' un amico, un attore fantastico ed è un peccato che la nostra vita privata influisca su tutto quello che facciamo". Ha poi aggiunto che il personaggio di Jack Sparrow non potrebbe mai essere ucciso. "Non si può. Ci abbiamo provato e non ha funzionato".

Il futuro della saga dei Pirati dei Caraibi

Alla sua dolorosa vicenda personale, Johnny Depp deve in effetti il licenziamento dal sesto film da parte della Disney. Dal momento che adesso un tribunale lo ha decretato innocente, le cose potrebbero effettivamente cambiare. Proprio durante il processo l'attore aveva espresso il desiderio di tornare nel franchise per concluderlo nel modo migliore: "Pensavo che questi personaggi meritassero una degna conclusione, almeno. Una serie non può continuare all'infinito e c'è un modo per terminarla e quindi pensavo che meritassero un'uscita decente, per terminare il franchise nel modo migliore. Avevo in programma di continuare finché non fosse arrivato il momento di smettere". Di recente, come sappiamo, c'era l'idea di riprendere la saga con Margot Robbie protagonista, progetto solo sospeso a detta di Bruckheimer, mentre l'attrice lo aveva ritenuto cancellato. Adesso la palla torna alla Disney che, dal momento che tutti gli ostacoli a un ritorno di Johnny Depp in uno dei suoi ruoli più popolari sembrano caduti, potrebbe (e forse dovrebbe) tornare sui suoi passi.