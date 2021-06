John Wick 4: torna Laurence Fishburne, che svela un dettaglio sulla trama

News Cinema

Laurence Fishburne sarà uno degli interpreti di John Wick 4, in cui riprenderà il ruolo del re del Bowery. L'attore ha letto la sceneggiatura e ha raccontato qualcosa della trama del film.

Continua a definirsi, e alla velocità della luce, il cast di John Wick 4, il film di Chad Stahelski con protagonista Keanu Reeves che prosegue la fortunata saga inaugurata nel 2014. Oggi apprendiamo che fra gli interpreti dell'action-thriller ci sarà anche Laurence Fishburne, che - udite udite - ha letto la sceneggiatura e ha raccontato qualcosa della trama.

Durante un'intervista rilasciata in occasione della promozione del film Netflix The Ice Road, Fishburne ha dichiarato che tornerà a vestire i panni del re di Bowery, un boss che comanda il sottomondo dei senzatetto di New York. Il personaggio è apparso per la prima prima volta in John Wick 2 e lo abbiamo ritrovato in John Wick 3, in cui è stato brutalmente sfregiato.

Ma veniamo alle parole di Laurence Fishburne sulla sceneggiatura, che è stata affidata non al creatore del franchise Derek Kolstad, ma a Michael Finch. "Ho letto la sceneggiatura" - ha rivelato l'attore - "è davvero, davvero fantastica. Anche se il contesto è quello in cui si svolgono gli altri tre film, si va molto più in profondità. Si approfondisce il codice dell'assassino e il rapporto che ha con un personaggio in particolare che penso sarà interpretato da Mr. Watanabe, è veramente il cuore e l'anima del film".

Ora, queste parole ci fanno naturalmente pensare a un nuovo personaggio chiave e all’attore Ken Watanabe, ma Collider, che è la nostra fonte, sostiene che Mr. Watanabe sia invece un personaggio nuovo. E tuttavia la frase "one character in particular who I think Mr. Watanabe is playing..." ci convince del contrario. Ovviamente prima o poi scopriremo la verità, ma sarebbe bello trovare l'attore giapponese, che tanto abbiamo amato in Inception, nel film.

A parte ciò che suggerisce Fishburne, nessun dettaglio sulla trama di John Wick 4 è trapelato, e al momento sappiamo che accanto a Keanu Reeves reciteranno Donnie Yen, Shamier Anderson, Rina Sawayama e Bill Skarsgård. L'uscita in sala è prevista per il maggio del 2022.