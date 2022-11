John Wick 4: nuovo trailer italiano dell'action con Keanu Reeves

News Cinema

Parigi è messa a soqquadro in John Wick 4. Vediamo il nuovo trailer italiano del quarto capitolo della saga con Keanu Reeves.

Finora ne avevamo avuto un assaggio di circa 1 minuto, uno "sneak peek" diffuso online in piena estate. Adesso abbiamo la possibilità di vedere qualcosa nei 2 minuti e 30 secondi del nuovo trailer italiano di John Wick 4. Come ben sappiamo, questa saga ha riscosso un tale successo da aver generato un incessante appetito negli spettatori amanti dei film d'azioni realistici e brutali, per quanto la presenza di Keanu Reeves in un certo senso addolcisca la visione. Questo personaggio ha rilanciato la carriera dell'attore riposizionando il suo nome tra gli A-Lister di Hollywood, come dicono gli americani, i divi di serie A, i più cercati, i più popolari, coloro sulla cresta dell'onda.

Aveva 50 anni Reeves quando si trovava sul set del primo John Wick e ne ha 58 oggi, ma l'età non gli impedisce di volersi divertire e di mettersi in gioco in prima persona nelle scene d'azione che sono il marchio di fabbrica della saga. In questo quarto film che continua a raccontare del sottobosco di assassini di alto profilo, John Wick trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici. Il film è stato girato in parte in Giappone, in parte in Giordania, negli studi Babelsberg di Berlino e, come ben si vede nelle nuove immagini, nei luoghi più caratteristici di Parigi.

John Wick 4: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Oltre a Reeves, nel cast di John Wick 4 troviamo Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Bill Skarsgård nel ruolo del Marchese. Ritornano Lawrence Fishburne, Ian McShane e Lance Reddick. Nel film fa il suo debutto cinematografico la pop singer giapponese Rina Sawayama.