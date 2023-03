John Wick 4, Keanu Reeves stanco dei film d'azione?

News Cinema

Keanu Reeves ha 58 anni ed è in formissima in John Wick 4, almeno per quanto possiamo apprezzare noi del pubblico. Ma lui si sente davvero così scattante? Ha detto quello che pensa ai microfoni di Good Morning America.

John Wick 4 è in sala dal 23 marzo e Keanu Reeves continua a dettar legge alle altre star: forse non è all'altezza virtuosistica di Tom Cruise, suo quasi coetaneo, ma a 58 anni Keanu gestisce con la massima sicurezza le dinamiche di un set di azione, sostenuto dall'esperienza del suo regista, l'ex-controfigura Chad Stahelski. Ospite di Good Morning America, Keanu ha però fatto i conti con l'età, per i futuri impegni: fino a quando sosterrà l'impatto dell'action sostenuta?

Keanu Reeves sul ritiro dai film d'azione: "Non è ancora il momento"