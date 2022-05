John Wick 4, il regista parla dei temi della storia

News Cinema

Chad Stahelski, regista dei John Wick, sa che i fan aspettano con ansia di seguire le gesta del personaggio di Keanu Reeves: qual è l'arco narrativo previsto per John Wick 4, senza spoiler?

C'è ancora molto da aspettare per vedere in sala John Wick 4, in arrivo nella primavera del 2023. Proprio per questo, ci si può consolare leggendo le parole del regista Chad Stahelski, che senza spoiler ha parlato con Collider della direzione nella quale la saga si muoverà nel quarto atto. È un passo importante, perché ormai è chiaro a tutti come il personaggio sia uno di quelli che hanno segnato la carriera di Keanu Reeves... Leggi anche John Wick 4: "Tutto vero quel che si dice di Keanu Reeves", parola di Clancy Brown

John Wick 4, quali saranno i temi della storia secondo il regista Chad Stahelski

Cosa aspetterà una delle più amate macchine assassine dello schermo in John Wick 4 con Keanu Reeves? Il film avrà un compito narrativo preciso nell'arco della serie, che ricordiamo dovrebbe vedere anche un John Wick 5 più avanti (inizialmente si era persino pensato di girarli contemporaneamente, prima che la produzione cambiasse idea). Ecco cosa ha raccontato Chad Stahelski a Collider:

Penso che il Capitolo 4 sia una buona continuazione dei tre film precedenti, ne rappresenta un po' la conclusione, il che è fantastico. Introduciamo una tonnellata di nuovi personaggi che hanno tante cose da dire su John Wick, vengono dal suo passato e naturalmente dal suo presente. Fratellanza, speranza. È un piccolo momento di crisi esistenziale nella vita di John, per me è la parte divertente del film. Ci sarà una buona conclusione a un filo conduttore che c'era già nei film precedenti.