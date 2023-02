John Wick 4, ecco il nuovo trailer in italiano del sequel con Keanu Reeves

News Cinema

John Wick 4 si mostra ancora con un nuovo trailer italiano, al cinema dal 23 marzo. Pronti a imbracciare l'arsenale in compagnia di Keanu Reeves?

John Wick 4 ci aspetta ad armi spianate al cinema dal 23 marzo, e anche se siamo sicuri che ogni fan starà contando i giorni che lo separano dalla visione in sala di Keanu Reeves, guardare il nuovo trailer italiano può essere un buon viatico per l'attesa. Il film è come sempre diretto da Chad Stahelski e presenta nel cast anche Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada e l'imprescindibile Ian McShane.



John Wick 4: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

John Wick 4, la trama del quarto film della saga con Keanu Reeves

In John Wick 4 il nostro protagonista deve trovare un modo per avere la meglio della Gran Tavola, senza contare che il nuovo pericoloso nemico che si trova davanti (il Marchese interpretato da Bill Skarsgård) ha la capacità di ribaltare le sue usuali alleanze: se gli amici diventeranno nemici, di chi ci si potrà mai fidare? John attraverserà grandi città come New York, Osaka, Berlino e Parigi, mentre c'è una taglia sulla sua testa. Si preannuncia una storia molto epica, di ben 169 minuti di durata, l'esperienza finora più lunga nella storia cinematografica della saga.

Sarà importante non mancare all'appuntamento, perché dall'esito di questo lungometraggio dipenderà la realizzazione del promesso John Wick 5. Come ha spiegato Reeves a Total Film: "Dovremo aspettare e vedere come reagiranno gli spettatori. Speriamo che apprezzino il film." Leggi anche John Wick 4, chi è il Marchese de Gramont, nuovo villain del film? Ce lo racconta il suo interprete, Bill Skarsgård