John Wick 4, chi è il Marchese de Gramont, nuovo villain del film? Ce lo racconta il suo interprete, Bill Skarsgård

Bill Skarsgård interpreta il Marchese de Gramont, il nuovo antagonista in John Wick 4. Scopriamo insieme qualcosa in più su questo misterioso villain.

Quarto film della saga dedicata al personaggio interpretato da Keanu Reeves, John Wick 4 vede come principale villain il Marchese de Gramont, interpretato dall'attore Bill Skarsgard. Ma chi è questo misterioso personaggio? E quali motivazioni lo spingono a cercare di uccidere John Wick?

Recentemente visto in Barbarian, pellicola horror diretta dal'esordiente Zach Cregger, Bill Skarsgård ha abbandonato momentaneamente il suo genere prferito - è stato anche il pagliaccio assassino Pennywise in It - per dare la caccia a John Wick nel quarto film del franchise. In una recente intervista, Skarsgård ha rivelato diversi dettagli sul suo personaggio, descrivendolo come un giovane uomo di origini sconosciute, che ha rapidamente scalato i ranghi dell'Hight Table, il concilio di criminali che gestisce segretamente la malavita. L'attore ha dichiarato che il suo personaggio è diventato una sorta di "nuovo sceriffo in citta" e ha l'obiettivo di eliminare John Wick una volta per tutte:

"L'ho sempre visto come qualcuno che viene dai bassifondi e che ora si gode i completi scintillanti che indossa. Ha la funzione di nuovo sceriffo in città e vuole liberarsi di John Wick per sempre. John sta invecchiando ed è stanco e il Marchese vuole offrirgli una via d'uscita. Diventare colui che finalmente ucciderebbe John Wick assicurerebbe il suo status e il suo potere all'interno dell'High Table."

Il film riprenderebbe la storia da dove si è conclusa nel terzo capitolo, con l'uscita di John Wick dall'organizzazione di assassini di cui faceva parte, l'High Table. A dirigere la quarta pellicola torna Chad Stahelski, mentre la sceneggiatura è curata da Michael Finch. Oltre a Keanu Reeves, torneranno Ian McShane, Lance Riddick e Laurence Fishburne nei rispettivi ruoli di Winston, Charon e Bowery King, tra le new entry oltre a Bill Skarsgård ci saranno Scott Adkins, Shamier Anderson, Clancy Brown, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Donnie Yen e Mark Zaror. Dopo essere stato rimandato a causa della pandemia, John Wick 4 uscirà nelle sale il 23 marzo 2023.