John Wick 4 è al cinema, è lungo ed epico, ma quanto durava in origine?

Il regista e il montatore di John Wick 4, appena uscito al cinema, spiegano che i 169 minuti dell'action con Keanu Reeves erano in origine molti di più. Quanto durava il quarto capitolo dopo il primo montato? Come sono riusciti a comprimerlo?

John Wick 4 con Keanu Reeves è da oggi al cinema, e i suoi 169 minuti mantengono una promessa: espandere il mondo del killer in chiave epica. Durante le riprese il regista Chad Stahelski ha pensato solo a quell'obiettivo, senza curarsi di quanto venisse girato: il primo montato per la sua lunghezza ha però fatto sbiancare lui stesso e il montatore Nathan Orloff. La reazione di entrambi è stata: "Siamo fottuti", come hanno raccontato a Indiewire.



John Wick 4 durava in origine 3 ore e 45 minuti, parola di regista e montatore!

Ebbene sì, il primo montato di John Wick 4 durava ben 3 ore e 45 minuti! Per quanto la Lionsgate avesse intenzioni ambiziose per questo quarto atto, in particolare per l'ampliamento del mondo in funzione anche di spin-off come Ballerina, sfiorare le quattro ore sarebbe stato pericoloso persino per James Cameron: figuriamoci per il regista Chad Stahelski e il suo montatore Nathan Orloff. Non si poteva proporre il film in quella maniera, bisognava correre ai ripari, tagliare. Orloff ha spiegato a Indiewire come abbia ragionato per ottenere quei 56 (!!!) minuti in meno.

Comprimi, comprimi, comprimi. In uno dei passaggi per esempio ho tagliato ogni momento in cui qualcuno ripeteva un'idea che aveva già espresso prima. Via i concetti ripetuti. È una storia molto lineare, quindi non avevamo molto spazio per ricostruirne la struttura o riarrangiare le sequenze. Si trattava solo di sfoltirla delle cose di cui non avevamo bisogno. [...] Volevo assicurarmi che John rimanesse al centro dell'universo, che ogni cosa riconducesse a lui anche quando seguivamo altri personaggi.

Il processo è stato impegnativo anche per una richiesta precisa di Stahelski ai suoi collaboratori: anche quando si tagliava una piccola scena di una trentina di secondi, bisognava riguardare il film per intero. Perché? "È l'unico modo per capire se il ritmo è corretto. Avverti sempre nei film quei salti, perché limano a pezzi e non tengono conto del complesso. L'ultima cosa che devi fare è trattare il film come un mucchio di sezioni separate".