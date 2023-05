John Cena e Jackie Chan insieme nel trailer di Hidden Strike!

News Cinema

L'ex wrestler e la leggenda vivente del cinema di arti marziali insieme in un film d'azione ad alto tasso di spettacolarità diretto dallo Scott Waugh di I Mercenari 4. Ecco trailer e trama di Hidden Strike.

Da un lato un ex leggendario campione di wrestling che si è dato alla recitazione: John Cena. Dall'altro, la leggenda vivente del cinema di arti marziali, l'immenso Jackie Chan.

I due sono entrambi doppiatori nella versione originale di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il film animato che debutterà nei cinema italiani il prossimo 30 agosto, ma hanno anche girato il loro primo film assieme in carne e ossa. Si intitola Hidden Strike, e qui di seguito vi mostriamo il suo primo trailer ufficiale originale.

Il film, che dovrebbe uscire prossimamente in streaming negli USA, è stato scritto da Arash Amel (Grace di Monaco, A Private War) e diretto dallo Scott Waugh già autore di titoli come Need for Speed, L'ultima discesa e l'imminente I Mercenari 4.

La trama vede Cena e Chan nei panni di due ex soldati delle forze speciali devono proteggere un gruppo di civili lungo la cosiddetta "autostrada della morte" di Baghdad affinché giungano all'area sicura della Green Zone.

Ecco il trailer ufficiale originale di Hidden Strike.