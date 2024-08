Joaquin Phoenix mette nei guai la produzione del gay romance di Todd Haynes abbandonando il film 5 giorni prima delle riprese

News Cinema

A cinque giorni dall'inizio delle riprese, Joaquin Phoenix ha abbandonato il film su una storia d'amore gay di Todd Haynes, che aveva fortemente voluto e co-sceneggiato. Un disastro per la produzione.

Quella di cui vi parliamo è una storia clamorosa e senza precedenti per quanto riguarda un attore premio Oscar e un regista di film d'autore attivo e stimatissimo da anni. Non sappiamo di preciso cosa abbia indotto Joaquin Phoenix, protagonista del nuovo film di Todd Haynes, una storia d'amore gay molto esplicita ambientata negli anni '30, ad abbandonare il progetto all'improvviso, ma ad un primo sguardo sembra proprio un comportamento poco professionale, che non ci si aspetterebbe da un attore intelligente e impegnato come lui, a meno di gravi motivi personali, che non sono stati al momento rivelati. Lasciare un film a 5 giorni dall'inizio delle riprese ha delle ripercussioni economiche pesanti per tutti quelli che ci hanno investito e lavorato, per chi stava già preparando il set, per la produzione, la troupe, gli altri attori e l'immagine di tutte le persone coinvolte. Il tutto è accaduto pochi giorni fa, prima appunto dell'inizio della lavorazione a Guadalajara, in Messico e la produttrice Christine Vachon ha pubblicato su Facebook un post, poi cancellato, condividendo un articolo che raccontava la vicenda, col commento "Una versione di quello che è successo. E' stato un incubo". Il post continuava parlando a chi avesse l'idea di attribuire l'addio di Phoenix ad un improvviso ripensamento, in fondo "logico" per un etero: "Se siete tentati di giudicare o rimproverarci con "ecco che succede a scritturare un attore etero" NON lo fate. Questo era il SUO progetto che ha proposto a NOI e l'esperienza della Killer (la produzione, ndr) nel lavorare con attori, troupe e registi LGBTQ parla da sola (per quelli che lo HANNO detto, sappiate che state peggiorando una situazione già terribile di suo". La cancellazione del post probabilmente è stata eseguita perché una storia del genere ha delle conseguenze legali e qualsiasi parola pubblica può ritorcersi contro chi la pronuncia, il che spiega anche il silenzio, finora, dei diretti interessati, Joaquin Phoenix e Todd Haynes.

Cosa sappiamo finora della clamorosa decisione di Joaquin Phoenix

Un anno fa Todd Haynes aveva raccontato (potete leggerlo qua sopra) che era stato proprio Phoenix il motore del film, visto che gli aveva proposto di scrivere la sceneggiatura in base a una serie di immagini che aveva in mente e aveva spinto perché la componente sessuale della storia d'amore raccontata nel film (tra un poliziotto corrotto e un nativo americano, nella Los Angeles degli anni Trenta) fosse molto esplicita. Il suo abbandono del progetto, stando anche a quello che racconta la produttrice, non avrebbe dunque a che fare con la paura di esporsi, ma i motivi non sono chiari. Resta il fatto del danno che l'attore ha provocato e che sarà sicuramente chiamato a compensare. Per il ruolo dell'altro uomo era stato scritturato Danny Ramirez. Una fonte ha rivelato a Hollywood Reporter che la troupe è distrutta dalla notizia, il che appare comprensibile. A questo punto aspettiamo di saperne di più.