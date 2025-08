Jimmy, KJ Apa di Riverdale sarà protagonista del prossimo biopic

News Cinema

KJ Apa sta per cimentarsi in una nuova impresa cinematografica: la star di Riverdale interpreterà James Stewart nel biopic intitolato semplicemente Jimmy.

KJ Apa si cimenterà molto presto in una nuova impresa rigorosamente biografia. La star di Riverdale negli ultimi anni si sta dedicando sempre più all’esperienza da grande schermo e avrebbe puntato l’attenzione su un film biografico dedicato a James Stewart, l’attore protagonista di La vita è meravigliosa. Si intitola semplicemente Jimmy il progetto con la regia e produzione di Aaron Burns e, stando ad Entertainment Weekly, avrebbe finalmente scovato il suo attore protagonista.

Jimmy, KJ Apa interpreterà l’attore di La vita è meravigliosa nel biopic

Doppio premio Oscar, James Maitland Stewart è stato un attore che ha segnato il mondo del cinema. Originario della Pennsylvania, ha rapidamente conquistato Hollywood dapprima con la sua performance in Scandalo a Filadelfia, film che gli è valso il premio Oscar nel 1941 ma, poco prima, aveva già macinato i primi consensi con Mister Smith va a Washington nel 1939. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, però, Stewart si è arruolato nell’Aeronautica Miliare degli Stati Uniti come pilota da combattimento. Una volta tornato dalla guerra, ha recitato in un altro film iconico del suo repertorio: La vita è meravigliosa. Negli anni, ha collezionato diversi successi come Nodo alla gola, Harvey, La finestra sul cortile, L’uomo che sapeva troppo e La donna che visse due volte.

Ma chi avrebbe potuto interpretarlo in un biopic che ne raccontasse l’ascesa hollywoodiana? La scelta è ricaduta su KJ Apa, la cui popolarità è in ascesa sul grande schermo. Dopo aver conquistato il piccolo schermo con Riverdale, l’attore ha recitato in film come Cosa mi lasci di te, Songbird, One Fast Move e West Pointer. In merito a Jimmy, ha dichiarato: “Sono sempre stato un grande fan di James Stewart e mi sento onorato di poter dare vita alla sua storia. Come neozelandese, ammiro da tempo quella generazione di uomini americani che si sono battuti per il patriottismo, l'integrità e un profondo senso del dovere. Per me è importante restituire qualcosa a un Paese che mi ha dato così tanto, e quale modo migliore per farlo se non onorando un uomo che lo ha servito con grande onore?”.

Nel progetto biografico è coinvolta anche la figlia dell’attore, Kelly Stewart-Harcourt, che figura come produttrice esecutiva di Jimmy e ha condiviso in una nota stampa tutto il suo entusiasmo per la produzione e per la scelta del protagonista: “Io e la mia famiglia siamo felicissimi ed emozionati che KJ Apa abbia accettato di interpretare mio padre in questo film. Oltre alle sue notevoli capacità recitative, l'entusiasmo di KJ per il progetto non farà che aumentare l'energia e la profondità che porterà al ruolo”.