Jeunes mères: il trailer ufficiale del film di Jean-Pierre e Luc Dardenne in concorso a Cannes

I fratelli belgi tornano per l'ennesima volta sulla Croisette nella speranza di vincere una storica terza Palma d'oro con un film che parla, come suggerisce il titolo, di giovanissime madri. Ecco il trailer di Jeunes mères.

Presentato da Thierry Fremaux come La maison maternelle, ha ora un nuovo titolo, Jeunes mères. Però, se l'etichetta può essere diversa, il contenuto è sempre lo stesso: quello del nuovo film dei fratelli Dardenne che sarà in concorso al Festival di Cannes 2025 di imminente apertura.

Membri di quel ristrettissimo club di autori di cinema che hanno vinto per due volte la Palma d'oro (nel 1999 con Rosetta e nel 2005 con L'enfant), Jean-Pierre e Luc Dardenne ci provano di nuovo con un film che racconta la storie di cinque ragazze che sono ospiti di una struttura che assiste le giovanissime madri nella gestione della gravidanza e dei loro neonati.

A valutare Jeune mères oltre ovviamente al pubblico e alla critica presenti a Cannes - tra i quali ovviamente ci saremo anche noi di Comingsoon.it, che seguiremo il festival passo dopo passo e film dopo film via sito e via social - ci sarà la giuria internazionale che è presieduta da Juliette Binoche e che conta anche Alba Rohrwacher tra i suoi membri.

