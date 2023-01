Jeremy Renner - la sorella rassicura i fan dell'attore: "È un combattente. Siamo fiduciosi e positivi"

News Cinema

Kym Renner, sorella dall'attore ricoverato in ospedale dal 1° gennaio, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla salute del fratello dopo che i social sono stati invasi da aggiornamenti preoccupanti.

Dopo i preoccupanti rumor trapelati ieri in merito alle condizioni di salute di Jeremy Renner - che indicavano come possibilità concreta l'amputazione di una gamba - la sorella dell'attore, Kym, ha provveduto a rassicurare i suoi fan tramite alcune dichiarazioni rilasciata a People. Renner, come ormai noto, è ricoverato in ospedale dal 1° gennaio ed ha già subito due delicati interventi chirurgici. La mattina di Capodanno, la star ha infatti subito un gravissimo incidente ed è stato travolto da uno spazzaneve nei pressi della sua abitazione.

Jeremy Renner - La sorella Kym rassicura i fan dell'attore

L'attore, in realtà, potrebbe non tornare mai più a camminare correttamente, ma stando alle parole della sorella Kym la situazione è molto più rosea rispetto alle indiscrezioni pubblicate su Radar Online - in cui si sosteva appunto l'ipotesi dell'amputazione. Kym, quindi, ha voluto rassicurare i tantissimi fan di Jeremy Renner - la cui popolarità è legata soprattutto al ruolo di Occhio di Falco nel MCU -:

Siamo così elettrizzati per il suo progresso. Chiunque conosca Jeremy sa che è un combattente e non perde tempo. Sta raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati. Non potremmo essere più positivi nell'affrontare la strada che abbiamo davanti.

La dichiarazione della sorella si unisce quindi alla manifestazione d'affetto dello stesso Renner nei confronti dei fan, il quale - nei giorni scorsi - ha condiviso su Instragram una foto dal reparto di terapia intensiva, ringraziando i suoi follower per il supporto. La settimana scorsa ha poi postato una foto insieme ai medici e agli infermieri che si stanno occupando di lui in ospedale, sottolineando la loro fondamentale importanza nel suo percorso di guarigione. Nonostante le parole rassicuranti di Kym Renner alcuni medici continuano a sostenere l'enorme gravità dall'incidente. Secondo un medico della Florida il tipo di trauma subito dall'attore potrebbe aver causato dei danni anche al cuore, mentre un suo collega continua a sostenere che, se la situazione generale dovesse peggiore, sarà effettivamente necessaria l'amputazione della gamba. Ipotesi riportata per la prima volta, come accennato, da una fonte del sito Radar Online:

Jeremy ha già subito due delicati interventi chirurgici. Ma ci sono dubbi seri sul fatto che possa di nuovo camminare. Amici e familiari sono preoccupati perché il danno potrebbe essere stato abbastanza significativo da impedirgli di muoversi come faceva in precedenza e potrebbe addirittura causare la perdita della gamba.

Ciò che è certo, in ogni caso, è che la strada da percorrere per Renner è ancora molto lunga, e la guarigione lenta. Non resta dunqe che attendere ulteriori aggiornamenti, sperando che l'interprete di Occhio di Falco possa rimettersi al più presto.