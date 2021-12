Jean-Marc Vallée, regista di Dallas Buyers Club, è morto a 58 anni

News Cinema

Il mondo del cinema americano è scioccato per la morte a soli 58 anni del regista canadese Jean-Marc Vallée, autore di Dallas Buyers Club, Wild, Demolition e la serie Big Little Lies.

Il regista canadese Jean-Marc Vallée, a cui si devono film come Dallas Buyers Club e serie come Big Little Lies, è stato trovato morto nel corso del fine settimana nel suo chalet vicino alla cittadina canadese di Quebec City. Una notizia confermata dalla sua agente, che ha detto che si tratta di qualcosa di totalmente inatteso, senza specificare ulteriori dettagli. Vallée aveva solo 58 anni.

Dopo la formazione nella sua Montreal, diresse nel 2005 il film che l'ha lanciato, la storia di formazione C.R.A.Z.Y., ambientata nel Quebec degli anni sessanta e settanta che gli permise il grande salto a Hollywood. Il suo lavoro più apprezzato è stato Dallas Buyers Club, diretto nel 2013, sulla storia vera di un texano sieropositivo negli anni '80. Ottenne sei candidature agli Oscar, vincendone tre, uno per il protagonista, Matthew McConaughey, che perse molti chili per entrare nella parte, e uno per il non protagonista, Jared Leto.

Successivamente ha diretto Reese Whiterspoon in Wild, ancora un film ispirato a una vicenda reale per cui l'attrice venne nominata agli Oscar. I due sono tornati a collaborare poi nel notevole successo televisivo Big Little Lies, dominatore degli Emmy. Sempre parlando di serie, ha poi diretto Sharp Objects con Amy Adams, che ottenne otto candidature agli Emmy. Avrebbe dovuto lavorare a una nuova produzione per il canale HBO, Gorilla and the Bird.