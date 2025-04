Je so' pazzo: al via le riprese del film su Pino Daniele con Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori protagonista

News Cinema

Il Carmine di Salvo di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo è Pino Daniele in Je so' pazzo, un biopic sul celebre cantante e musicista napoletano che ci ha lasciato 10 anni fa. La lavorazione del film è appena cominciata e la regia è di Nicola Prosatore.

Nel decennale della scomparsa di Pino Daniele, icona della canzone napoletana, il cinema gli rende omaggio non solo con i documentari Pino Daniele - Nero a Metà e Pino, ma anche con un film di finzione dedicato alla vita e alla carriera del musicista e intitolato Je so' pazzo.

A dirigere Je so' pazzo, che prende il titolo da una canzone dell'album "Pino Daniele", è Nicola Prosatore, che torna dietro la macchina da presa dopo il successo del suo acclamato film d'esordio Piano Piano, presentato al 75esimo Locarno Film Festival. A capitanare il cast del film è invece Massimiliano Caiazzo, che è stato Carmine Di Salvo nelle prime quattro stagioni di Mare Fuori. A proposito del ruolo l'attore ha dichiarato:

Sto lavorando sodo, a testa bassa e con immenso amore. Darò tutto me stesso.

Le riprese sono cominciate il 31 marzo e andranno avanti per 7 settimane tra Napoli e i suoi dintorni.

Je so' pazzo: la trama del film

A ispirare Je so' pazzo è stato il libro "Pino Daniele. Tutto quello che mi ha dato emozione viene alla luce" di Alessandro Daniele. Prodotto da Filippo Valsecchi, il film è una produzione Tartare Film e Camfilm con Rai Cinema.

Per quanto riguarda la trama, ecco la sinossi ufficiale:

Je so' pazzo è un ritratto intenso di Pino Daniele, un'anima ribelle nata nei vicoli di Napoli, che ha rivoluzionato la musica italiana fondendo blues, jazz e tradizione partenopea.

Il film racconta la sua ascesa, dagli anni difficili dell'infanzia segnata dall'abbandono, fino al leggendario concerto del 1981 davanti a 200.000 persone.

Tra conflitti familiari, fragilità personali e amori profondi, Pino trova nella musica un linguaggio per esprimere ciò che non riesce a dire. Ma il successo porta con sé nuove sfide: il rapporto irrisolto con il padre, il peso delle aspettative, e il rischio di ripetere gli stessi errori.

Non è solo la storia di un musicista straordinario, ma quella di un uomo in lotta con se stesso, in cerca di riconciliazione con le sue radici e con l'amore di una città che non ha mai smesso di aspettarlo.

