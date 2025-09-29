TGCom24
Jay Kelly
Anno: 2025
3,1
Jay Kelly
Adam Sandler
Adam Sandler
George Clooney
George Clooney
Noah Baumbach
Noah Baumbach
News Cinema

Jay Kelly: ecco il trailer italiano ufficiale del film Netflix con George Clooney e Adam Sandler

Federico Gironi

Presentato a Venezia in prima mondiale, questo nuovo film diretto da Noah Baumbach sarà il cavallo su cui Netflix punterà per la stagione dei premi. Lo vedremo in sale selezionate il 19 novembre e su Netflix il 5 dicembre. Ecco il trailer di Jay Kelly.

Jay Kelly: ecco il trailer italiano ufficiale del film Netflix con George Clooney e Adam Sandler

A quanto pare al New York Film Festival, dove era in programma, A House of Dynamite, il film di Kathryn Bigelow che vedremo in sala l'8 ottobre e che poi debutterà a stretto giro su Netflix, che l'ha prodotto, è andato molto male. E allora pare che il colosso dello streaming abbia deciso di rivedere le sue strategie per la stagione dei premi cambiando cavallo: via la Bigelow, largo a Jay Kelly di Noah Baumbach, il film con George Clooney anche quello presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia. Noi che abbiamo visto entrambi i film siamo un po' perplessi: dove per noi intendo Mauro Donzelli che ha recensito entrambi i film (quo rece di A House of Dynamite, qui rece di Jay Kelly) e il sottoscritto, che ha ritenuto quello della Bigelow un gran bel film e una cosa decisamente agli antipodi quello di Baumbach.
Comunque sia: Jay Kelly sarà in cinema selezionati il 19 novembre e su Netflix il 5 dicembre, e qui di seguito trovate il suo trailer italiano ufficiale. Interpretato, oltre che da un Clooney un po' sprecato nel fare sé stesso, da un cast all star che comprende Adam Sandler (notevole come sempre ma non al massimo delle sue possibilità), Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig e perfino la nostra Alba Rohrwacher, Jay Kelly racconta - rubacchiando qui e lì da storie di artisti in crisi come quelle di 8 1/2 e All that Jazz - la storia dell'omonima star di Hollywood che "intraprende un viaggio di auto-scoperta affrontando il proprio passato e il presente, accompagnato dal suo devoto manager Ron". A voi il trailer.

Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
Suggerisci una correzione per l'articolo
