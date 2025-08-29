Jay Kelly: la recensione del film con George Clooney e Adam Sandler presentato al Festival di Venezia

Incursione nel mondo della commedia dolce e amara su un attore alle prese con una crisi d'identità e la sensazione di aver perso gli anni migliori delle figlie nel film Jay Kelly costruito da Noah Baumbach intorno alla star George Clooney, anche se Adam Sandler ruba la scena. La recensione da Venezia di Mauro Donzelli.

A che prezzo si ottiene un successo da star del cinema? A questo interrogativo, veleggiando alternativamente fra la commedia autoironica e la lacrimuccia un po’ senile, Jay Kelly inizia e finisce come omaggio alla recitazione, alle vite vissute su un set e condivise su un grande schermo. Il tutto costruito ossessivamente intorno alla figura di George Clooney, mai come in questo caso attore e divo si sovrappongono al personaggio. A fare da vestale di questo omaggio al cinema classico, a una Hollywood che ormai neanche più risiede veramente a Los Angeles, è Noah Baumbach, ex autore indie ormai convertito a un pubblico più ampio. Come quello delle piattaforme a cui è indirizzato Jay Kelly, attore che se ne va in giro nei territori “internazionali” per ottenere quella gloria in patria in fase discendente. Non certo un caso unico, anche nella realtà.

Il protagonista è infatti un attore molto popolare, ma che più o meno sottovoce viene identificato come già giunto all’apice di una carriera trentennale, ha una cinquantina danni e vede interrotta la sua routine - finito un film, pochi giorni ed eccone un altro - quando muore un maestro che l’ha lanciato a inizio carriera. Comincia a incrinarsi la patina levigata della star sorriso e senza macchie, interpretata con qualche citazione autoironica qua e là da Clooney, tirato e in gran forma per l’occasione. L’incontro con un suo vecchio amico, con cui aveva studiato recitazione e a cui ha “rubato” il ruolo della svolta e la fidanzata, lo porta a riflettere, forse per la prima volta, in maniera seria e approfondita su quanto il successo gli ha tolto della sua vita.

Non si può girarne un’altra, di vita, non è come sul set, dove ama fare più scene per “farla meglio, o almeno diversa”. La figlia grande è ormai adulta e vive altrove, non lo considera, e risponde alla telefonata da padre che cerca di ricucire e “cambiare”, dopo una crisi di mezza età, che sta benissimo, solo che la sua vita non lo prevede. La più piccola si affaccia all’estate dopo il diploma e sta per lasciare la casa paterna per studiare all’università, e non ci pensa neanche a intrattenere i suoi fantasmi per alcuni giorni “insieme”, perché il miliardario star si sente solo, anche se ha un codazzo di personale di servizio e di entourage. Fra questi la perla di un film che ondeggia senza troppi guizzi e una piattezza di fondo, è Adam Sandler. Il suo agente, vero amico, unico "famiglio" che ricambia - almeno fino a quel momento - il suo affetto.

Dopo una prima parte con qualche sorriso e la declinazione della crisi dell’uomo celebre, con identificazione a dosi omeopatiche, visto non è che ci logoriamo gli organi interni per condividere la sua sofferenza sulle Hollywood Hills, ecco l’idea di seguire figlia e amici nel loro viaggio in Europa, prima in Francia poi in Toscana. Forse potrebbe cambiare idea e accettare quel tributo all carriera in un festival nella campagna più amata dalle star. In fondo, solo lì ormai “premiano ancora i cinquantenni bianchi”. E qui il film si infrange contro il muro del luogo comune, fra treni improbabili, spaghetti bolognese e varie assortite amenità che sembrano uscite da creatività meno sofisticate e abituate a frequentare anche il vecchio mondo, come Baumbach e Clooney

Verso la fine la comitiva di rumorosi americani in vacanza prima si infittisce e poi si assottiglia drasticamente, ponendo Jay Kelly di fronte ai suoi errori, al tempo che passa e non permette che si torni indietro, ma gli concede di valutare con maggiore serenità chi veramente gli sta vicino per sincero affetto disinteressato. Allora Clooney torna a fare lo splendido attore commosso, regala qualche momento di emozione, almeno indotta, e conclude in conciliata malinconia un film di cui non si sentiva troppo il bisogno, ma che sembra aver divertito autori e attori, e probabilmente anche il pubblico casalingo apprezzerà.