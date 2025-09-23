Jane Austen, la regina della commedia romantica che ha stravolto la mia vita: incontro con Laura Piani

News Cinema

Ispirata alla prima grande autrice di commedie romantiche la francese Laura Piani ha diretto un film che appartiene nobilmente a un genere purtroppo a rischio estinzione. In sala è uscito Janes Austen ha stravolto la mia vita, abbiamo incontrato la regista.

Una commedia romantica. Finalmente. Possibile che un genere così nobile sia ormai caduto in disgrazia, salvo essere frequentato periodicamente da tanti di noi, che rivedono classici del genere a ogni festa comandata? Non ci rassegneremo a questo triste destino, e con noi la sceneggiatrice Laura Piani, all’esordio dietro alla macchina da presa con Jane Austen ha stravolto la mia vita, buon successo in Francia e ora nelle sale italiane per Movies Inspired.

È la storia di Agathe, perfettamente bilingue come la brava Camille Rutherford, una ragazza goffa ma affascinante e piena di turbe, che all’improvviso si ritrova sola. Sogna l'amore come fosse un personaggio di un romanzo di Jane Austen, tanto che vorrebbe diventare una scrittrice. Trascorre, invece, le sue giornate vendendo libri nella leggendaria libreria britannica Shakespeare & Co, a Parigi. Invitata alla residenza per scrittori di Jane Austen in Inghilterra, deve combattere con le sue insicurezze.

Abbiamo parlato di Jane Austen ha stravolto la mia vita con Laura Piani, incontrata nel corso dei Rendez-Vous del cinema francese di Roma, che così racconta la genesi della sua opera prima.

“Ad essere sincera, credo che questo film sia nato dal mio sconcerto di spettatrice, perché non c'erano più film di questo tipo e non capivo perché il cinema d'autore avesse abbandonato questo genere. Ci sono ancora molte commedie classiche, ma destinati alle piattaforme. Non ce ne sono per il cinema, ed è terribile perché è un genere che rispecchia al meglio lo spirito del tempo e ci permette di capire quando ci interroghiamo sull'amore, sul romanticismo, sul desiderio. È molto politico e profondo, ma si colloca nell’ambito dell’intrattenimento, e il cinema d'autore la vede come una cosa negativa. Io invece credo che sia vero il contrario. È quello che ha dimostrato Jane Austen. È lei la regina della commedia romantica, perché dietro le storie d’amore, che a prima vista possono sembrare semplici, ha saputo affrontare grandi questioni politiche e femministe della sua epoca che sono ancora attuali. Ho diretto questo film perché volevo regalare a me stessa e alle persone che amo intorno a me, che guardavano sempre gli stessi film di Richard Curtis, il primo passo verso un rinnovamento, che fosse allo stesso tempo ambizioso dal punto di vista cinematografico, raccontando qualcosa di un'epoca, e fosse anche un ritratto realistico contemporaneo di donna”.

Il film inizia con l’atmosfera di una commedia romantica, in cui un triangolo amoroso diventa anche il confronto di persone e relazioni provenienti da realtà diverse

Sono contenta che tu l'abbia percepito. A volte si tratta di intuizioni, altre volte invece di convinzioni e interrogativi. Sono cresciuta in un ambiente internazionale e multiculturale, provengo da una famiglia ebraica, araba, cattolica, dell'alta borghesia francese e della Corsica, e molto altro. Nella mia vita c'è un grande mix. Poi ho lavorato per anni nella libreria Shakespeare & Company di Parigi, quando studiavo, all'inizio della mia carriera di sceneggiatrice. Ho iniziato a leggere in inglese in quel periodo e a frequentare stranieri. Non avevo la pretesa o l'ambizione di reinventare il genere, ma si abbracciarlo essendone all’altezza. I miei riferimenti erano James Ivory, Casa Howard, ma anche Lubitsch, Scrivimi fermo posta, Billy Wilder. L’età d'oro della commedia americana degli anni '40 e '50. E allo stesso tempo, volevo affrontare temi contemporanei, parlando del senso di inadeguatezza rispetto al mondo, interrogandomi su cosa sia il romanticismo oggi, se è ancora possibile essere romantici. Volevo anche parlare di una cosa molto intima come il lutto, di cosa significhino l'assenza, l'eredità, la trasmissione, oltre a prendere in giro me stessa e i miei colleghi sceneggiatori, ai quali sono molto affezionato, ma che trovano sempre delle scuse per non scrivere, perché è difficile scrivere. Ed è per questo che l'idea di una residenza di scrittura mi sembra molto comica, perché è il posto peggiore dove mandare gli scrittori, dato che così non hanno più scuse, non si possono più nascondere.

A proposito di tempo, incombe la frenesia dell’oggi, del dover fare delle cose, di maturare e diventare pienamente adulti, accettando di dover rinunciare a qualcosa di quello che si è sognato da ragazzi

Ho un grosso problema, sono sempre stata malinconica. Ho la consapevolezza fisica del tempo che passa, nel presente, fin da quando ero piccola, e devo trovare un modo per riderci sopra. Vivo momenti importanti nella vita e sono consapevole in quel momento che finiranno presto e che bisogna goderseli. È allo stesso tempo una forza e una cosa terribile, tragica. Penso che questo si veda nel film. E poi mi interessava anche una domanda che Jane Austen ha posto nel suo ultimo romanzo, Persuasione, da cui ovviamente traggo ispirazione per questo personaggio, ovvero a che età, quando si è donne, si ha l'impressione di aver perso l'occasione di vivere la propria vita? Il personaggio di Jane Austen aveva 27 anni, Pensate, due secoli e mezzo fa a 27 anni era finita per una donna. Oggi abbiamo un po' più di tempo, ma è limitato. Jane Austen ha stravolto la mia vita credo sia universale, perché questa domanda riguarda tutti gli esseri umani. Viviamo in una società in cui bisogna riuscire e realizzare qualcosa. Lo trovo terribile, non abbiamo nulla da realizzare. È per questo che volevo, al di là della commedia romantica, creare un personaggio che affrontasse queste dinamiche, ma non in modo frontale. Non propongo un messaggio, ma delle domande.

E poi una bella dose di ironia, oggi ancora più importante, in tempi così cupi come quelli che viviamo

Credo che la questione dell'ironia sia fondamentale perché, in realtà, quando si parla di ironia si pensa al pubblico. Ci sono molti film con argomenti appassionanti e necessari, ma privi di ironia e concentrati su sé stessi, che non lasciano spazio al pubblico. Quando si impara a scrivere una sceneggiatura, si parla di “the audience journey” (il viaggio del pubblico). È fondamentale, ma molti film lo dimenticano. Quando si realizza una commedia romantica, bisogna porsi la questione del pubblico e del rapporto con tutti i film che l'hanno preceduta. Il che rende umili e allo stesso tempo liberi, rivolgendosi a qualcuno. Non si sta più realizzando la propria opera per sé stessi. E l'ironia lo permette. Oggi più che mai abbiamo bisogno di ridere per prendere le distanze, come ha fatto Jane Austen molto tempo fa.

Gli sceneggiatori hanno sempre la stessa scusa: “Ho scritto qualcosa di meraviglioso, di incredibile, ma il regista poi ha fatto un casino”. Ma questa volta era lei la regista, com’è andata?

Dirigere il primo film è stata una gioia immensa, perché è un desiderio nato durante la scrittura. Non per ambizione, o perché non c’erano altri registi in grado di farlo, ma perché questa storia era troppo importante per me, e sentivo di avere l'età giusta, di essere pronta, e ne avevo semplicemente voglia. Credo di far parte di una generazione di registi che non ha paura di dubitare e di dirlo. Quindi, in realtà, per me la grande difficoltà, se devo essere sincera, è partire da zero e scrivere una sceneggiatura. Questo è difficile. La regia è qualcosa di molto diverso. C'è molta pressione, ma ci si circonda di persone e si lavora in squadra. Quando si ha un dubbio, e si ha l'intelligenza di dirlo, c'è sempre qualcuno che può aiutare. È soprattutto l'arte di circondarsi delle persone giuste e di mantenere una visione. La cosa difficile è che, in realtà, i vincoli delle riprese, di budget e di tempo fanno sì che il film che abbiamo in mente venga costantemente stravolto e bisogna trovare un modo per mantenere la rotta, insomma. È come guidare una nave. Ma per me è stato piuttosto naturale e ho imparato, ho sbagliato, ho capito molte cose, ma soprattutto ho lavorato con attori straordinari e mi sono resa conto che la mia forza come sceneggiatrice era aver passato anni a pensare ai personaggi, a come mangiano, a come parlano, a come si muovono. Il lavoro degli attori è in fin dei conti la continuazione molto organica del lavoro di uno sceneggiatore, e per il resto mi sono circondata di persone che mi hanno sostenuto e che ho sostenuto a mia volta.