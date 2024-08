Jamie Lee Curtis chiede scusa a Kevin Feige per il suo commento sulla Marvel

News Cinema

Dopo i recenti commenti sul MCU, Jamie Lee Curtis si rivolge ai social per chiedere scusa a Kevin Feige.

Jamie Lee Curtis ci ripensa e rivolge le sue sentite scuse a Kevin Feige per i commenti recenti sul Marvel Cinematic Universe. Impegnata con la promozione di Borderlands durante il San Diego Comic Con, l’attrice ha preso parte al quiz Geeks or Posers di MTV e, quando l’è stato chiesto di indovinare in quale Fase cinematografica si trovasse attualmente l’MCU, ha risposto senza peli sulla lingua: “In una cattiva”. Sul momento, i compagni di cast hanno reagito con una risata e l’attrice si è concessa anche una smorfia per la telecamera. Ma, a mente fredda, ha deciso di rivolgere le sue scuse ai Marvel Studios via social.

Jamie Lee Curtis si scusa con i Marvel Studios: “Ho contattato Kevin Feige”

Già in passato Jamie Lee Curtis aveva espresso il suo parere in merito ai film Marvel, o meglio aveva colto la palla al balzo paragonando Doctor Strange nel Multiverso della Follia con Everything, Everywhere All at Once. Questa volta, però, il commento è uscito liberamente. Riflettendo su quanto detto, e dopo aver generato una forte reazione tra i fan sul web, l’attrice ha così deciso di chiedere scusa:

I miei commenti sulla Marvel sono stati stupidi e farò di meglio. Ho contattato Kevin Feige e non giocherò più in quella competizione di fango che chiamiamo Internet, né mi impegnerò nella promozione della carta igienica o in questo malefico gioco progettato per i click e non per i contenuti o le conversazioni.

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, i Marvel Studios al momento stanno vivendo un periodo particolarmente positivo grazie a Deadpool & Wolverine, accolto a braccia aperte al botteghino e che continua a macinare consensi. In più, durante il San Diego Comic Con, è stato annunciato il ritorno di Robert Downey Jr, uno degli attori più amati del MCU che però non riprenderà il ruolo di Tony Star, ma si lancerà in una nuova impresa da villain con Dottor Destino.