Jamie Foxx riappare in pubblico dopo la malattia: "Ero nel tunnel, non vedevo la luce", il video

Jamie Foxx è apparso per la prima volta in un'occasione ufficiale, dopo l'emergenza medica che lo ha chiuso in ospedale per mesi. Ha ritirato un premio della Critics Choice Association e ha raccontato qualcosa di quello che gli è successo.

Non è la prima volta che Jamie Foxx è tornato a parlare, dopo l'emergenza medica che ad aprile lo aveva costretto a un ricovero d'urgenza e a una lunga riabilitazione. Un conto però era il videomessaggio per i suoi follower postato a luglio, un altro è ricomparire finalmente di nuovo in pubblico, davanti ai colleghi, sul palco della Critics Choice Association, per l'annuale "Celebration of Cinema & Television Honoring Black, Latino & AAPI Achievements". L'attore ha ritirato un premio per il film The Burial. Cosa ha detto della sua condizione e di quello che ha passato?





Jamie Foxx: "Sei mesi fa non riuscivo nemmeno a camminare"

Jamie Foxx in effetti non si è mai addentrato nell'illustrare nei dettagli quello che gli è capitato, anche se molti ipotizzano, dalle sue descrizioni, un violento ictus che l'ha poi costretto a una riabilitazione. Di certo però dalle parole del protagonista di The Burial, disponibile su Prime Video, è stata un'esperienza traumatizzante e molto difficile. Foxx, classe 1967, si è così rivolto alla platea, alternando umorismo e momenti di commozione.

Vorrei ringraziare tutti quanti, ho affrontato una cosa, alcune cose. È folle, sei mesi fa non riuscivo nemmeno a camminare. [pausa, si commuove] Non sono un clone! Lo so che molti pensano che lì mi hanno clonato. Magari dovrei! [...] È bello essere qui, ormai mi godo ogni minuto. Ora è tutto diverso. Non augurerei quello che ho passato al mio peggior nemico, perché è dura... quando vedi che sta per finire... quando vedi il tunnel... vedevo il tunnel ma non vedevo la luce. [...] Ora ho un rispetto diverso per la vita, un nuovo rispetto per il lavoro che faccio.