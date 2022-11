James McAvoy ancora Xavier nel Marvel Cinematic Universe? Una risposta secca

News Cinema

James McAvoy è stato il giovane Xavier in diversi film dedicati agli X-Men, nella gestione della fu-Fox, ora acquisita dalla Disney. Apparirà in quelle vesti anche nel Marvel Cinematic Universe? Ha le idee chiare a riguardo.

James McAvoy ha interpretato il professore Charles Xavier dal 2011 al 2019, nel mondo degli X-Men quando i personaggi erano gestiti ancora da un'indipendente Fox, prima dell'acquisizione Disney. Ora che gli amati mutanti stanno per entrare nel Marvel Cinematic Universe, con Hugh Jackman a fare da apripista in tandem con Ryan Reynolds in Deadpool 3 (nel 2024), McAvoy ha spiegato a GQ come si pone nei riguardi del personaggio e se accetterebbe mai di tornare nei suoi panni. Leggi anche X-Men nel Marvel Cinematic Universe, quando? Risponde Kevin Feige

Xavier entra nel Marvel Cinematic Universe? Sarà James McAvoy?

Dopo (e alternandosi con) Patrick Stewart, è stato James McAvoy a interpretare il giovane Xavier in X-Men: L'inizio (2011), X-Men: Giorni di un futuro passato (2014), X-Men: Apocalypse (2016) e l'ultimo flop di X-Men: Dark Phoenix (2019), più un cammeo in Deadpool 2. Con Jackman / Wolverine che entrerà nel MCU con Deadpool 3, qualcuno si chiede se anche il suo Xavier abbia una chance di apparire più in là. McAvoy non sembra affatto possibilista, e anzi lascia trasparire qualche serio dubbio sul modo in cui il personaggio è stato utilizzato negli anni.

Sarò molto veloce nel rispondere: no, capitolo chiuso. O anche: "Non me n'importa molto di tornare". Perché vai avanti. Giuro che non mi ha chiamato nessuno. E se l'avessero fatto giuro che non ve lo direi! [...]

È stata una delle esperienze più positive che abbia mai avuto con uno studio. Non li ho mai visti come ingaggi per far soldi. Credo che Giorni di un futuro passato sia uno dei migliori film ai quali abbia preso parte. [...] La mia più grande critica a quello che abbiamo fatto nei quattro film è che, dopo il primo, non abbiamo più lavorato sul rapporto tra Xavier e Magneto, che davvero era la spina dorsale del primo film. Chiesi: ma perché non stiamo sparando coi calibri più pesanti?