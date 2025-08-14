TGCom24
News Cinema

James Gunn di nuovo sul ritorno della Harley Quinn di Margot Robbie

Cristina Migliaccio

Cosa ne sarà della Harley Quinn di Margot Robbie? James Gunn è tornato ancora una volta sull'argomento e appare speranzoso.

James Gunn di nuovo sul ritorno della Harley Quinn di Margot Robbie

Anche se la carriera di Margot Robbie ha fatto passi in avanti vertiginosi negli ultimi anni, uno dei personaggi che il pubblico più ama del suo repertorio è sicuramente Harley Quinn, introdotta per la prima volta in Suicide Squad del 2016 per poi tornare da protagonista indiscussa alla guida di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, diretto da Cathy Yan e distribuito nel 2020. L’anno successivo, con la regia di James Gunn, ha ripreso il personaggio in The Suicide Squad – Missione suicida ma, da allora, tutto tace per la sua Harley Quinn. James Gunn, che ha un debole per la star di Barbie, è tornato sull’argomento.

Cosa ne sarà di Harley Quinn di Margot Robbie? James Gunn sembra fiducioso

Non si può dire che James Gunn si nasconda dietro a un dito. Quando c’è qualcosa da dire, nei limiti del possibile, il regista di Guardiani della Galassia è felice di farlo pur di acquietare i suoi fan e anche questa volta è tornato su un argomento spinoso: ci sarà ancora posto per la Harley Quinn di Margot Robbie nel suo DCU in fase di costruzione? Trattandosi di un nuovo universo, con i personaggi più amati di sempre ma con differenti interpreti e storie che si intrecciano, tutti o quasi i personaggi intravisti finora subiranno un recasting. È questo il destino di Harley Quinn? La risposta di James Gunn è stata prettamente enigmatica: “Lo scopriremo più avanti”, ha spiegato a Entertainment Weekly.

Pur non avendo rivelato troppo sulle proprie intenzioni, è chiaro che il regista e co-presidente DC abbia intenzione di coinvolgere Margot Robbie. Anzi, vorrebbe riportare anche un altro personaggio della Suicide Squad in azione: “Sono sempre alla ricerca di un posto dove ambientare Bloodsport e di come risolverlo. Quindi vedremo cosa succederà”. I suoi commenti fanno riferimento al personaggio di Idris Elba. In realtà, pur avendo intenzione di costruire un universo articolato, James Gunn potrebbe facilmente inserire Harley Quinn e Bloodsport in Peacemaker, poiché la seconda stagione si collega strettamente agli eventi di The Suicide Squad con Rick Flag Sr. che diventa il leader della ARGUS e usa il suo nuovo potere per vendicarsi della morte del figlio ucciso da Peacemaker.

Nel frattempo, però, James Gunn guarda avanti ed è già al lavoro su diversi progetti. Dopo il successo di Superman, è in arrivo Supergirl nel corso del 2026 e il regista si sta occupando anche di un nuovo lancio per Wonder Woman e per Batman, personaggi ad oggi ancora inediti nel nuovo DCU per cui non è chiaro chi li interpreterà.

