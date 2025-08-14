James Gunn di nuovo sul ritorno della Harley Quinn di Margot Robbie

News Cinema

Cosa ne sarà della Harley Quinn di Margot Robbie? James Gunn è tornato ancora una volta sull'argomento e appare speranzoso.

Anche se la carriera di Margot Robbie ha fatto passi in avanti vertiginosi negli ultimi anni, uno dei personaggi che il pubblico più ama del suo repertorio è sicuramente Harley Quinn, introdotta per la prima volta in Suicide Squad del 2016 per poi tornare da protagonista indiscussa alla guida di Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, diretto da Cathy Yan e distribuito nel 2020. L’anno successivo, con la regia di James Gunn, ha ripreso il personaggio in The Suicide Squad – Missione suicida ma, da allora, tutto tace per la sua Harley Quinn. James Gunn, che ha un debole per la star di Barbie, è tornato sull’argomento.

Cosa ne sarà di Harley Quinn di Margot Robbie? James Gunn sembra fiducioso

Non si può dire che James Gunn si nasconda dietro a un dito. Quando c’è qualcosa da dire, nei limiti del possibile, il regista di Guardiani della Galassia è felice di farlo pur di acquietare i suoi fan e anche questa volta è tornato su un argomento spinoso: ci sarà ancora posto per la Harley Quinn di Margot Robbie nel suo DCU in fase di costruzione? Trattandosi di un nuovo universo, con i personaggi più amati di sempre ma con differenti interpreti e storie che si intrecciano, tutti o quasi i personaggi intravisti finora subiranno un recasting. È questo il destino di Harley Quinn? La risposta di James Gunn è stata prettamente enigmatica: “Lo scopriremo più avanti”, ha spiegato a Entertainment Weekly.

Pur non avendo rivelato troppo sulle proprie intenzioni, è chiaro che il regista e co-presidente DC abbia intenzione di coinvolgere Margot Robbie. Anzi, vorrebbe riportare anche un altro personaggio della Suicide Squad in azione: “Sono sempre alla ricerca di un posto dove ambientare Bloodsport e di come risolverlo. Quindi vedremo cosa succederà”. I suoi commenti fanno riferimento al personaggio di Idris Elba. In realtà, pur avendo intenzione di costruire un universo articolato, James Gunn potrebbe facilmente inserire Harley Quinn e Bloodsport in Peacemaker, poiché la seconda stagione si collega strettamente agli eventi di The Suicide Squad con Rick Flag Sr. che diventa il leader della ARGUS e usa il suo nuovo potere per vendicarsi della morte del figlio ucciso da Peacemaker.

Nel frattempo, però, James Gunn guarda avanti ed è già al lavoro su diversi progetti. Dopo il successo di Superman, è in arrivo Supergirl nel corso del 2026 e il regista si sta occupando anche di un nuovo lancio per Wonder Woman e per Batman, personaggi ad oggi ancora inediti nel nuovo DCU per cui non è chiaro chi li interpreterà.