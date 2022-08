James Franco sarà Fidel Castro in Alina of Cuba

News Cinema

Nel film indipendente Alina of Cuba, sulla figlia ribelle del leader cubano, James Franco ricoprirà il ruolo di Fidel Castro.

Il ritorno al cinema di James Franco non può che farci piacere. Dopo le accuse di molestie di alcune studentesse della sua scuola (risolte con accordi extragiudiziali, ovvero con un risarcimento di oltre 2 milioni di dollari), l'attore si è preso una pausa e ha tenuto un basso profilo, e adesso ricomincia a lavorare in progetti non roboanti ma sempre interessanti. Come il ruolo protagonista nel film Tu, Mio, dal romanzo di Erri De Luca e quello nel film indipendente di Miguel Bardem, Alina of Cuba, dove interpreterà niente meno che il "lider maximo", il comandante Fidel Castro.

Il film in cui James Franco interpreterà Fidel Castro, Alina of Cuba, racconta in realtà la storia della figlia di lui, Alina Fernandez - nel film interpretata da Mia Maestro - e del suo allontanamento da Cuba, in dissenso con le politiche paterne. Alina, che oggi ha 66 anni, nacque da una relazione tra Castro e Natalia "Naty" Revuelta Clews e non conobbe l'identità del padre fino ai 10 anni. Divenne poi una delle sue critiche più accanite ed esponente della dissidenza, tanto che le venne proibito di lasciare Cuba, cosa che invece fece nel 1993, viaggiando sotto falso nome fino in Spagna e poi negli Stati Uniti, dove tuttora risiede. Alina Fernandez ha scritto un libro sulle sue esperienze, "Alina. La figlia ribelle di Fidel Castro" ed è stata denunciata per diffamazione dalla zia Juanita Castro. Le riprese del film che racconteranno la sua storia inizieranno in Colombia il 15 agosto. Siamo molto curiose di vedere Franco, che nella serie The Deuce - La via del porno (foto) ha dimostrato di saper essere un ottimo trasformista, alle prese con questo reale ed iconico personaggio della storia recente.