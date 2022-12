James Cameron su Matt Damon che rinunciò al primo Avatar: "Forse avrà un cameo, ma il 10% sugli incassi col cavolo"

News Cinema

A proposito di Avatar del 2009, James Cameron commenta l'opportunità persa da Matt Damon che poteva essere protagonista con una clausola che gli avrebbe permesso di guadagnare il 10% degli incassi del film.

Forse non tutti sanno che il ruolo del personaggio di Jake Sully in Avatar venne offerto inizialmente a Matt Damon. Il regista James Cameron era convinto che fosse l'attore ideale per la parte del soldato disabile che entra nel corpo dell'alieno blu per infiltrarsi tra i Na'Vi del pianeta Pandora. Ora che il sequel Avatar: La via dell'acqua è nelle sale cinematografiche e il suo autore sta girando il mondo per la promozione del film, è tornata a galla la questione relativa al casting che all'epoca del primo film avrebbe coinvolto il protagonista della saga di Jason Bourne.

James Cameron commenta la rinuncia di Matt Damon al primo Avatar

Innanzitutto contestualizziamo.

Siamo nel 2005 e il regista sta iniziando a pianificare la lunga lavorazione che Avatar richiederà. È un impegno che assorbirà lui e i suoi collaboratori per molto tempo, considerato quanto sia ambizioso questo progetto sotto il profilo tecnico. Trascorrono alcuni mesi e inizia a diventare significativo il discorso sul casting. Anche gli attori dovranno garantire disponibilità per un lungo periodo, quindi è bene assicurare l'ingaggio almeno con i protagonisti. Mentre Zoe Saldana supera tutte le concorrenti e con entusiasmo accetta la parte per cui reciterà esclusivamente in studio con la tecnica della motion capture, per il ruolo di Jake Sully l'attore dovrà alternarsi tra versione umana e versione aliena. James Cameron e la 20th Century Fox si orientano verso la figura di Matt Damon il quale, oltre ad aver ricoperto alcuni ruoli drammatici, da Will Hunting a Salvate il Soldato Ryan per arrivare a Il talento di Mr. Ripley, e essersi sentito a suo agio in commedie come Ocean's Eleven e Fratelli per la pelle, è diventato un eroe dei film d'azione con i due film di Jason Bourne.

L'attore rappresenta un importante passo avanti per il progetto, a un livello tale che per convincerlo a farne parte, regista e produttori gli offrono una imperdibilità opportunità economica: il 10% degli incassi del film. La trattativa però non va in porto perché Matt Damon si sente moralmente legato alla saga del suo agente segreto di cui è in preparazione il terzo film, ma rendersi disponibile per Avatar significa causare un ritardo allo sviluppo di The Bourne Ultimatum di uno o due anni. E così rinuncia e, dopo un processo di selezione, Cameron sceglie il semi-sconosciuto Sam Worthington. "Non troverete mai nessun altro attore che possa rinunciare a così tanti soldi come ho fatto io" dirà nel 2021 Matt Damon ironizzando sulla scelta fatta in passato, perché ovviamente non poteva sapere che Avatar sarebbe diventato il più incasso mondiale di sempre e che avrebbe portato soltanto nelle sue tasche ad oggi circa 290 milioni di dollari.

In un'intervista di pochi giorni fa con la BBC, James Cameron ha commentato ironicamente la scelta fatta a suo tempo dall'attore.

CAMERON:

"Sembra che lui continui a martellarsi per questa cosa... insomma Matt, sei una delle più grandi star del cinema del mondo, metti l'anima in pace! Doveva fare un altro film su Bourne e non c'era molto da discutere, quindi con dispiacere dovette rinunciare." Il giornalista Ali Plumb:

"Incrocio le dita affinché Matt Damon possa avere un cameo in uno dei prossimi film." CAMERON:

"Lo faremo, dobbiamo farlo, affinché il mondo possa nuovamente essere in equilibrio. Ma non prenderà certo il 10% percento degli incassi. Col cavolo."