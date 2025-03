James Bond: Pierce Brosnan non vuole che il prossimo 007 sia americano: "Spero che Amazon tratti il personaggio con dignità"

News Cinema

Pierce Brosnan, che è stato James Bond in 4 film, teme che, adesso che il franchise è nelle mani di Amazon, qualcuno abbia l’ardire di affidare il ruolo dell’agente con licenza di uccidere a un attore americano, cambiando perfino la nazionalità del personaggio.

Torniamo a parlare di Pierce Brosnan e del prossimo James Bond. Pochi giorni fa vi avevamo detto che l'attore era interessato a riprendere il ruolo interpretato in 4 film della saga qualora si fosse deciso di invecchiare il personaggio. Questa dichiarazione sveva incuriosito non poco i fan del franchise, anche se non sembra probabile che l'agente con licenza di uccidere venga raccontato in una fase diversa della vita, visto che per essere una spia è necessaria una certa forza fisica, oltre che una velocità di pensiero che spesso è sinonimo di salvezza.

Vi avevamo anche detto che Brosnan caldeggiava la candidatura di Aaron Taylor-Johnson, che al momento sembra il Bond più gettonato. La novità di oggi riguarda invece la nazionalità del prossimo 007, e se il buon Pierce si sente in dovere di fare una precisazione, dipende dal fatto che ad avere il controllo del franchise è ora la casa di produzione e distribuzione statunitense Amazon MGM Studios. Brosnan non si fida degli americani e in cuor suo teme fortemente che possano stravolgere lo spirito delle avventure di una delle icone britanniche per eccellenza.

Pierce Brosnan dà per scontato che il nuovo James Bond sarà britannico

Ciò che Pierce Brosnan teme più di ogni altra cosa è che James Bond diventi americano. In realtà siamo tutti un po’ preoccupati dal cambio di bandiera, specialmente perché la classe del personaggio, il suo senso dell'umorismo e la prodigiosa bellezza del suo accento sono indissolubilmente legati alla sua nazionalità. In un'intervista al Telegraph, l'attore ha detto che bisogna dare per scontato che James Bond sia britannico. Commentando il passaggio di proprietà, Brosnan ha ammesso di aver provato del dispiacere, anche se è convinto che Michael G. Wilson e Barbara Broccoli abbiano fatto la scelta giusta. Fortunatamente Wilson e la Broccoli non sono usciti di scena. Amazon MGM Studios ha il controllo creativo della saga, ma i produttori rimangono co-proprietari. Ecco le parole di Brosnan:

Hanno dimostrato grande coraggio nel lasciar andare (i film di James Bond). In ogni modo avranno ancora voce in capitolo. Mi auguro che Amazon gestisca il lavoro e il personaggio con dignità, fantasia e rispetto.

Pierce Brosnan è legato da amicizia a Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, avendo recitato in 4 film di James Bond: 007 - GoldenEye (1995), 007 - Il domani non muore mai (1997), 007 - Il mondo non basta (1999) e 007 - La morte può attendere. Quest'ultimo, pur avendo ricevuto critiche contrastanti, ha sbancato il botteghino, battendo tutti i precedenti film della serie in termini di incasso mondiale.

Del nuovo film con protagonista 007 non si sa né chi lo dirigerà né chi capitanerà il cast. Sono trascorsi ben 4 anni dall’ultimo capitolo del franchise, che era No Time to Die. Pierce Brosnan è convinto che la situazione si sbloccherà e che il 26° Bond Movie sarà un successo proprio come lo è stato Goldeneye, che ha superato di gran lunga il guadagno del film che lo ha preceduto, che era 007 - Vendetta Privata. Quest'ultimo vedeva protagonista Timothy Dalton.