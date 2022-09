James Bond 007, il rifiuto di Idris Elba e la reazione dei produttori

News Cinema

Poco tempo fa Idris Elba aveva espresso le sue perplessità a interpretare James Bond 007, per il quale è stato per molto tempo favorito. Ecco la reazione dei produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson a quella perplessità.

Qualche settimana fa Idris Elba aveva espresso le sue perplessità, anzi il suo sostanziale rifiuto all'idea di ereditare da Daniel Craig il ruolo di James Bond 007, con ragioni che vi spingiamo a rileggere nel link qui in basso. Variety nel frattempo ha raggiunto i producer storici della serie, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, per sapere come interpretano la risposta di uno di quegli attori, a quanto si dice favorito per la successione. Leggi anche Idris Elba nuovo James Bond 007? La sua risposta definitiva

I produttori di James Bond 007 sul rifiuto di Idris Elba

Barbara Broccoli prosegue la tradizione di famiglia: suo padre Albert Broccoli lanciò la serie cinematografica di James Bond 007 con Agente 007 - Licenza di uccidere, e lei oggi, insieme al suo socio Michael G. Wilson, la porta avanti pur nel cambiamento dei costumi nel corso dei decenni. La gestione Daniel Craig non poteva concludersi in modo migliore: pur in un difficile 2021 ancora piagato dalla pandemia, No Time to Die ha raccolto nel mondo incassi per 774.153.000 dollari, una cifra che sconsiglia lo stop. Ma la posta in gioco per sostituire Daniel è alta, tanto che Barbara stessa aveva lasciato intendere che si sarebbe potuto aumentare la ambizioni e affidare il personaggio anche a un uomo di colore. Uno dei più papabili (stando alle voci), Idris Elba, ha però scartato l'ipotesi. Variety ha chiesto a Barbara e Michael come si pongano di fronte a un no così netto.

Vogliamo bene a Idris. Il fatto è che ci vorrà ancora un altro paio d'anni. E quando scegliamo un attore per Bond, deve impegnarsi tipo per dieci o dodici anni. Starà probabilmente pensando: ma davvero voglio una cosa del genere? Non tutti sono disponibili, è stato già abbastanza difficile coinvolgere Daniel Craig!