Jackie Chan rassicura i suoi fan: "Sto bene, mi hanno invecchiato per un film"

In occasione del suo settantesimo compleanno, Jackie Chan avverte i suoi fan, che si erano preoccupati per alcune sue foto con i capelli bianchi, che gode di ottima salute.

Il 7 aprile il magnifico Jackie Chan ha compiuto 70 anni. Se per caso vi è capitato di incontrarlo o vederlo passare, sicuramente avrete pensato che non porta bene la sua età. Beh, sappiate che vi siete sbagliati, e non lo diciamo noi ma lui, che ha voluto rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute. Negli ultimi giorni erano circolate delle fotografie in cui l'attore aveva i capelli bianchi e il viso stanco e rugoso, e in molti si erano chiesti cosa mai gli fosse successo. Ebbene, non è successo niente. Quindi potete tirare un sospiro di sollievo.

Non sono io che sono vecchio: è che mi truccano così

Jackie Chan ha pubblicato su Instagram un post di compleanno, spiegando che ad essere vecchio e malmesso non è lui ma un personaggio che gli hanno affidato. Ecco le parole dell'attore:

Non troppo tempo fa, molti miei amici hanno visto su Internet alcune mie foto recenti e si sono tutti preoccupati per la mia salute. Approfitto di questa occasione per far sapere a tutti voi che non dovete preoccuparvi! Si tratta solo di un personaggio del mio prossimo film. Il personaggio mi impone di avere i capelli bianchi e la barba bianca e di sembrare vecchio. Negli anni, ho sempre avuto voglia di provare nuove cose, che fossero impegnative sequenze di azione o un personaggio che appariva all’improvviso. Sono ormai da 62 anni nel mondo dello spettacolo e benedico ogni momento perché sono fortunato a poter fare ancora film.

Jackie Chan non ha indicato il titolo del film per il quale si è fatto invecchiare. L’unica cosa che sappiamo è che si prepara a riprendere il ruolo di Mr. Han nel nuovo film del franchise di Karate Kid, che lo vedrà al fianco di Ralph Macchio e che arriverà in sala a fine 2024.

Nel post condiviso su Instagram ci sono delle vecchie foto di Jackie Chan. Le ha trovate il suo staff e lui, riguardandole, si è ricordato di momenti davvero belli. Ecco cosa ha scritto l'attore nella lunga didascalia che accompagna i suoi scatti:

Ancora prima che questo giorno arrivasse, molti amici mi hanno detto: "Jackie, fra poco arriverà il tuo 70° compleanno!". Ogni volta che sento questo numero, il mio cuore si ferma per un secondo. Ho già 70 anni? Dopo che mi sono ripreso dallo shock, la seconda cosa che mi viene in mente è una frase che mio fratello maggiore Sammo Hung mi ha detto una volta: "Avere la possibilità di invecchiare è una fortuna". Specialmente per noi stuntman è una grande fortuna poter invecchiare (…) Tutto quello che posso dire è: adoro fare film e voglio bene a tutti voi. Ringrazio ognuno di voi per gli auguri di buon compleanno. Spero che siate tutti felici e in buona salute.