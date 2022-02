Jackass Forever: il trailer italiano ufficiale del film che segna il ritorno di Johnny Knoxville e compagnia

News Cinema

Debutta nei cinema italiani il 10 marzo distribuito da Eagle Pictures (con un v.m.14) il nuovo film tratto dalla popolarissima trasmissione televisiva di MTV che è stata un simbolo di un'epoca e di una generazione. Ecco il trailer di Jackass Forever.

Arriva nei cinema il 10 marzo con Eagle Pictures (e anche con un divieto ai minori di 14 anni) il nuovo film che riporta al cinema le avventure demenziali e sadomasochieste di Johnny Knoxville e dei suoi compari, oramai tutti arrivati attorno alla veneranda età di cinquant'anni ma ancora determinati a fare follie come quando erano dei ragazzini.

Il film si chiama, non a caso, Jackass Forever, e di seguito vi mostriamo il trailer italiano originale.

Per i più giovani, che magari non sanno bene la storia, né chi siano esattamente Knoxville, Bam Marghera, Steve-O, Ryan Dunn, Chris Pontius, Preston Lacy e Wee Man, giusto per citarne alcuni, Jackass è stato uno show tv creato da Jeff Tremaine e Spike Jonze, assieme a Knoxville, che veniva trasmesso su MTV (che ai tempi, oltre ad essere il canale dei videoclip, era una vera e propria avanguardia del linguaggio televisivo, e che manca tantissimo) e nel quale questa banda di scapestrati fuori di testa si sottoponeva volontariamente a una serie di stunt assurdi, spericolati e quasi sempre dolorosissimi. E se non erano dolorosissimi, erano disgustosissimi.

La foruna di quello show fece sbarcare Jackass per la prima volta al cinema nel 2002 con Jackass: il film, cui fecero seguito altri quattro lungometraggi, l'ultimo dei quali era datato 2013. Ma ora, con Jackass Forever, questi adorabili pazzi sono tornati, e siamo già sicuri che hanno realizzato qualcosa di indimenticabile.

Jackass Forever: trailer italiano ufficiale