Jack e Jill, Al Pacino ammette: "Ero rimasto senza soldi, ne avevo bisogno"

Al Pacino rimane una leggenda del cinema e generalmente sceglie ruoli coerenti con suo percorso, anche quando i film non funzionano. Eppure i suoi fan si sono sempre domandati: cosa c'entrava mai nella commedia demenziale Jack e Jill con Adam Sandler, il film più "premiato" ai Razzie Awards? In effetti niente.

Jack e Jill del 2011, cosceneggiato e interpretato in un doppio ruolo da Adam Sandler, nei panni di fratello & sorella, è entrato nella storia come film più premiato ai Razzie Awards: ha vinto praticamente il "peggior tutto", con dieci "premi" su dieci nomination, tra cui quelli come peggior film e soprattutto come peggior attore non protagonista... Al Pacino! Non era uno scherzo: quello sullo schermo che cercava di sedurre Adam Sandler en travesti era proprio il premio Oscar di Scent of a Woman... Leggi anche Al Pacino e Dan Stevens sacerdoti esorcisti in The Ritual, ispirato a una celebre storia vera

Al Pacino recitò in Jack e Jill... perché gli servivano i soldi

Avete presente quando, per spiegarsi un impegno trash o scadente di un artista famoso, si liquida la cosa con un "avrà avuto bisogno di soldi"? È uno stereotipo, perché dopotutto piò capitare a un artista di sbagliare nelle sue scelte, ma a volte lo stereotipo... è una spiegazione perfettamente calzante! In Jack e Jill, parto di Adam Sandler e del suo clan, Al Pacino interpretava "sé stesso" (e non in un cammeo!), perdutamente innamorato di Jill, sorella di Jack, lì dove entrambi erano portati sullo schermo da Sandler. In altre parole, Pacino cercava di sedurre Jill, in scene che lasciarono senza parole i fan dell'attore nomination all'Oscar per Quel pomeriggio di un giorno da cani o Il padrino. Intervistato dal New York Times il buon Al, anni ormai 84, se la ride di fronte a quella situazione, che gli portò un prestigioso Razzie... ma servì alla bisogna.

Jack e Jill, è da ridere. È venuto in un momento della mia vita in cui ne avevo bisogno, perché avevo appena scoperto che non avevo più soldi. Il mio commercialista era finito in prigione [Kenneth I. Starr, in galera fino al 2016, truffò diversi vip, ndr] e avevo rapidamente bisogno di qualcosa. Così presi quello.