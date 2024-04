Al Pacino e Dan Stevens sacerdoti esorcisti in The Ritual, ispirato a una celebre storia vera

News Cinema

C'è un gran ritorno del diavolo nel cinema horror, che attira anche grossi nomi. Al Pacino e Dan Stevens saranno protagonisti, nel ruolo di due sacerdoti, di The Ritual, diretto da David Midell.

Oltre al murder mystery, un altro genere, in questo caso un sottogenere horror, quello del filone esorcistico/demoniaco, sta tornando di moda e attira anche nomi di sicuro richiamo. L'uktimo annunciato si incitola The Ritual e sarà interpretato da Al Pacino e Dan Stevens nelle vesti di due sacerdoti impegnati in un complicato esorcismo. da Enrico Natale e David Midell, sarà diretto da quest'ultimo e prevede un'uscita cinematografica nel 2025.

The Ritual: Dan Stevens e Al Pacino esorcisti. la storia vera

Se Dan Stevens è apparso di recente nell'horror di prossima uscita Abigail, desta curiosità vedere l'83enne premio Oscar Al Pacino in un ruolo del genere. La storia di The Ritual è incentrata su due sacerdoti, uno in crisi con la fede (Stevens) e l'altro con un passato tormentato, che devono mettere da parte le loro divergenze per salvare dalla possessione demoniaca una giovane donna, con una serie di difficili esorcismi. Detta così, la trama suscita un senso di di déjà-vu, ma speriamo che dietro ci sia uno sguardo originale (il primo film di Midell, inedito da noi, è stato molto apprezzato), anche perché, come molti, il film è ispirato a una storia vera. La donna in questione nella realtà si chiamava Emma Schmidt, e il suo esorcismo è il più documentato Della storia americana. Aveva solo 14 anni quando venne sottoposta al primo rito, e 46 quando venne "liberata". In The Ritual affiancheranno Stevens e Pacino Ashley Greene e Abigail Cowen.