Jack Black: il film di cui va più fiero è stato un fiasco clamoroso

Se dovesse scegliere il titolo che preferisce nella propria filmografia, Jack Black non avrebbe alcun dubbio. Peccato che il film in questione sia stato un vero e proprio fallimento. Col tempo, però, la sua energia caotica l'ha trasformato in un piccolo cult.

Ammettere i fallimenti (sebbene il termine sia drastico e inesaustivo) è un atto di onestà intellettuale. Sostenerli con orgoglio dopo decenni, senza alcun rimpianto, sblocca su un nuovo livello di epicità. Per Jack Black, il segreto del successo non risiede negli incassi al botteghino o nel plauso della critica, bensì nella passione e nella creatività. Il divo non si sentirà mai 'in torto' per un titolo che è molto più di una voce della sua filmografia. Qual è il film, stroncato dalle recensioni e snobbato dal pubblico, che la star di Un Film Minecraft adora senza misura?

I fan sfegatati conoscono Jack Black non solo per School of Rock o Kung Fu Panda, ma anche come leader, con Kyle Gass, dei Tenacious D. La band, nata negli Anni Novanta, fonde riff travolgenti con battute a dir poco irriverenti e ha creato melodie irresistibili. Ebbene, quando a Black è stato chiesto quale delle sue commedie ricordasse con più affetto, lui non ha esitato e ha risposto: Tenacious D e il Destino del Rock (2006).

Il divo, intercettato sul red carpet di Super Mario Bros. - il Film (2023), ha dichiarato a Slash Film: "In un certo senso, potrebbe essere Tenacious D e il destino del rock, perché è l'unico film che ho scritto. […] Quindi, quello è in realtà il mio vero figlio. Forse non è il migliore, ma è quello di cui vado più fiero". Il film diretto da Liam Lynch ha a malapena pareggiato i conti, ma per lui rappresenta un traguardo personale.

Perché Tenacious D e il Destino del Rock è stato un flop, ma oggi è un cult

Tenacious D e il destino del rock racconta una versione comica e fantastica delle origini della band, con elementi soprannaturali, battaglie di chitarra sataniche e cameo esagerati. La trama segue due aspiranti musicisti che decidono di formare una band e chiamarla Tenacious D: nome ottenuto unendo delle voglie a forma di lettere che hanno sul sedere.

Determinati a diventare le più grandi rockstar di tutti i tempi, scoprono l'esistenza di un plettro magico, forgiato da un dente del Diavolo, che ha dato poteri sovrannaturali a molte leggende del rock. I due si mettono in viaggio per rubare il plettro ma, dopo una serie di avventure assurde e surreali, dovranno affrontare Satana (Dave Grohl) in persona.

Il film è folle esattamente come sembra e, un minuto dopo l'altro, diventa sempre più grottesco. Ha completamente spiazzato il pubblico, ma il suo umorismo e il gran numero di riferimenti di nicchia non hanno incontrato il favore degli spettatori. Tenacious D e il destino del rock era, in un certo senso, fatto su misura per i fan più accaniti della band. Questo ha ristretto di molto il target: chi non conoscevate le loro canzoni, come Tribute o Wonderboy, non ne ha colto affatto il fascino ed è rimasto freddino, se non spaesato.

Col passare degli anni, tuttavia, il film ha trovato il suo pubblico grazie alle clip pubblicate su YouTube e ai meme sui social, che gli hanno regalato una seconda vita. È l'alchimia tra Jack Black e Kyle Gass l'ingrediente segreto che tiene insieme il caos. Guardando Tencious D, percepisce che i due siano molto legati e che si siano divertiti un mondo durante le riprese. E questo è contagioso. Non sorprende, dunque, che sia questo il titolo del cuore di Black: ciò che rende una pellicola memorabile è la passione, non la perfezione.