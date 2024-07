Tenacious D, silenzio rotto e tour cancellato: Jack Black e Kyle Gass commentano lo scivolone su Trump

News Cinema

La battutaccia di Kyle Gass su Donald Trump, pronunciata al concerto di Tenacious D in Australia, ha avuto drastiche conseguenze. Jack Black ha confermato che il tour è annullato e ha dato momentaneamente lo stop a tutti i progetti creativi del duo rock.

Soltanto poche ore fa abbiamo raccontato del polverone mediatico che ha travolto i Tenacious D, iconico duo rock formato da Jack Black e Kyle Gass nonché protagonista della commedia del 2006 Tenacious D e il Destino del Rock. Durante il concerto che si è tenuto domenica 14 luglio a Sidney, Gass ha fatto un clamoroso scivolone rispetto all'attentato che l'ex presidente Donald Trump ha subito nello stesso giorno.

Sui social è diventato virale un filmato in cui, durante un siparietto con un robot, si sente chiaramente Gass esprimere un particolare desiderio di compleanno: "Non mancate Trump la prossima volta" [Clicca QUI per vedere la clip completa]. Le reazioni dell'opinione pubblica sono state giustamente durissime. Addirittura, il senatore australiano Ralph Babet, leader dello United Australia Party, ha chiesto che il celebre attore e il suo braccio destro vengano espulsi dal Paese.

I Tenacious D, dopo la tappa di Sidney, avevano in programma altre quattro date in Australia: a Newcastle, Brisbane, Melbourne e Adelaide. All'improvviso, è spuntata la notizia che il concerto di Newcastle, previsto per il 16 luglio, è stato posticipato. Nelle ultime ore, Black e Gass hanno rotto il silenzio, condividendo con via social una decisione che certamente dispiacerà ai fans del duo.

Tenacious D: stop al tour e ai progetti creativi futuri

Kyle Gass ha pubblicato sul suo account Instagram ufficiale delle scuse per le gravi parole pronunciate sul palco. "La battuta che ho improvvisato sul palco domenica sera a Sydney è stata altamente inappropriata, pericolosa e un terribile errore - si legge sul post - Non tollero la violenza di alcun tipo, in nessuna forma, contro nessuno. Ciò che è successo è stata una tragedia e sono incredibilmente dispiaciuto per la mia grave mancanza di giudizio. Mi scuso profondamente con coloro che ho deluso e mi pento sinceramente di qualsiasi dolore io abbia causato".

Jack Black, ancora via social, ha confermato che Tenacious D and the Spicy Meatball Tour è stato annullato e che tutto il lavoro creativo della band è stato messo in pausa. L'attore ha ammesso di esser rimasto spiazzato dall'esternazione dell'amico e collega durante lo show e ha deciso di fare un passo indietro.

Sono stato colto di sorpresa da quanto detto allo show di domenica. Non tollererei mai discorsi d'odio né incoraggerei la violenza politica in nessuna forma. Dopo molte riflessioni, non ritengo più opportuno continuare il tour dei Tenacious D e tutti i piani creativi futuri sono in sospeso. Sono grato ai fan per il loro supporto e la loro comprensione.

Frontier Touring, la società che si stava occupando di promuovere il tour, ha diffuso le istruzioni per i fans che hanno comprato i biglietti per le date in Australia e in Nuova Zelanda: "Si prevede che i rimborsi saranno effettuati nelle prossime settimane, poiché la sezione statunitense del tour è prevista più avanti in autunno".