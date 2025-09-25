Emma Watson su J. K. Rowling: "Non la cancello, ma il dibattito è doloroso"

News Cinema

Intervistata nel podcast On Purpose, Emma Watson è tornata a commentare le frizioni tra J. K. Rowling e il resto del vecchio cast di Harry Potter sulla questione dei diritti delle persone transgender. Emma ha espresso la fatica e la malinconia della situazione, con la franchezza e l'intelligenza che bisogna riconoscerle.

Da quando J. K. Rowling si è esposta sul fronte di opposizione ai diritti delle persone transgender, dichiarandosi a fianco delle donne "biologiche", ha inevitabilmente spaccato in due fazioni i suoi fan. Soprattutto, ha messo più o meno in imbarazzo chi era stato associato alle sue creazioni, e anzi deve a loro la sua notorietà: Daniel Radcliffe e il resto del cast si sono sempre mossi con i piedi di piombo, prendendo le distanze dalle sue dichiarazioni ma con una certa fatica, non potendo di certo azzerare la gratitudine che ancora provano per l'autrice. Quest'ultima, per tutta risposta, li ha criticati sui social in quanto "complici di una demolizione dei diritti delle donne, faticosamente conquistati". Torna ora sulla questione Emma Watson. Leggi anche Emma Watson dopo sette anni di pausa dalla recitazione: “Sono forse più felice e sana che mai”

Emma Watson non "cancella" J. K. Rowling, non contribuisce al "dibattito tossico"

Da quando il vento politico internazionale è cambiato, non si può dire che J. K. Rowling sia ancora "cancellata": la stessa esistenza di un nuovo adattamento dei romanzi di Harry Potter sotto forma di serie tv è lì a dimostrarlo, con la produzione di una major come la Warner Bros. Già cinque anni fa Emma Watson si sentì in obbligo di prendere le distanze dalle dichiarazioni della scrittrice sul tema transgender, dichiarando: "Le persone transessuali sono chi dicono di essere e meritano di vivere le proprie esistenze senza essere costantemente messe in discussione." Da allora il dibattito su questi temi ora definiti "divisivi" è cresciuto esponenzialmente. Emma, che manca dal cinema da Piccole donne del 2019, è stata ospite del podcast di Jay Shetty intitolato "On Purpose", dove ha parlato di vari argomenti, fino a toccare questo, molto spinoso. Se Watson si espose, quindi adesso disprezza J.K.? Non è così che funziona.

Il fatto di avere avuto quell'esperienza [la dichiarazione a favore delle persone transgender, ndr], l'aver ricevuto affetto e sostegno, il credere in quello che credo, non implicano che non possa ricordare con affetto Jo, la persona che ho avuto modo di conoscere. Non crederò mai che una cosa escluda l'altra, che non possa tenere con me l'esperienza che ebbi di quella persona, insieme a quelle gioie. Non vedo la cosa come un "con lei o contro di lei". Spero con tutto il mio cuore che le persone che non sono d'accordo con me mi vogliano bene comunque, e che io continui a voler bene alle persone di cui non necessariamente condivido le opinioni. Penso che per me sia importantissimo muovermi così nella vita. Credo sul serio nel confronto, è molto importante, non so... secondo me al punto in cui siamo non importa più cosa diciamo e in cosa crediamo, ma spesso come lo diciamo. È frustrante, è un discorso che non vuoi sentire quando sei molto infuriato, arrabbiato con qualcuno. Mi sembra che in questo mondo attuale ci concediamo di gettar via le persone, come se fossero compostabili. Lo troverò sempre sbagliato. Nessuno va gettato via. Non importa quale sia la conversazione, chiunque dovrebbe essere trattato almeno con dignità e rispetto. La cosa che mi spiace di più è che una vera conversazione non sia stata mai possibile. Non voglio dire proprio niente che continui ad armare un dibattito molto tossico, è per quello che non commento più. Non perché non me ne importi nulla di lei o della questione, ma perché le modalità della conversazione mi fanno male. La sua gentilezza, il suo incoraggiamento, la sua determinazione, il fatto stesso che lei, una giovane donna, avesse creato quel personaggio e quel mondo, mi hanno dato un'opportunità che onestamente non avrei mai trovato nella storia della letteratura inglese. Non esiste un mondo in cui potrei cancellare lei o tutto questo, per alcuna ragione. Deve rimanere vero perché è vero. Non posso fare molto altro che mantenere in me queste due realtà apparentemente incompatibili, sperando che magari un giorno ci sia una conciliazione, o accettando che non ci sia mai. So che le voglio bene, so che lei mi voleva bene, le posso essere grata.